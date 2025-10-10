Η μεταφυσική εμμονή του Τζον Λένον με τον αριθμό 9

Αρκετοί λένε πως ο Τζον Λένον ήταν ο πιο ταλαντούχος από τους Beatles, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που όταν ακούν αυτή την άποψη βγαίνουν από τα ρούχα τους, φωνάζοντας πως όλοι οι Beatles ήταν μια ονειρεμένη ομάδα μουσικών με ίσες, επικές δόσεις ταλέντου. Ο Λένον σίγουρα ήταν αυτός που μας άφησε νωρίτερα και πιο άδοξα απ' όλους, όταν τον πυροβόλησε ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν το 1980.

Κάπως έτσι μείναμε με τους μύθους, με τα κουτσομπολιά και με τις θεωρίες συνομωσίας και τα «χούγια» του Τζον Λένον, όπως αυτό με το νούμερο εννιά, με την εμμονή του με το συγκεκριμένο αριθμό.

Μάλιστα, ένα από τα πρώτα τραγούδια που είχε γράψει ποτέ, το «One After 909», εμφανίστηκε στο άλμπουμ "Let It Be"των Beatles. Ό ίδιος αργότερα εξήγησε: «Το έγραψα όταν ήμουν περίπου 17 χρονών», είπε ο Λένον. «Έμενα στη διεύθυνση 9 Newcastle Road. Γεννήθηκα στις 9 Οκτωβρίου...»

Όσο «σκάβουμε» στην ιστορία της ζωής του, τόσα περισσότερα εννιάρια εντοπίζουμε.

Ο αριθμός 9 έκανε πολλές εμφανίσεις στα πρώτα χρόνια του Λένον

Ο Λένον ζούσε στο 9 Newcastle Road, στην περιοχή Wavertree του Λίβερπουλ· και οι λέξεις Newcastle, Liverpool και Wavertree έχουν όλες εννέα γράμματα. Όταν φοιτούσε στη Σχολή Καλών Τεχνών, έπαιρνε το λεωφορείο με το νούμερο 72. Μαντέψτε πόσο κάνει 7+2.

Οι Beatles έπαιξαν για πρώτη φορά στο Cavern Club στις 9 Φεβρουαρίου 1961.

Λίγους μήνες αργότερα, ο άνθρωπος που αργότερα έγινε ο μάνατζερ τους, ο Μπράιαν Έπσταϊν, τους είδε για πρώτη φορά εκεί στις 9 Νοεμβρίου.

Μερικούς μήνες μετά, στις 9 Μαΐου 1962, ο Έπσταϊν τους εξασφάλισε το πρώτο τους συμβόλαιο με τη EMI. Το πρώτο τους single, «Love Me Do», κυκλοφόρησε με αριθμό καταλόγου R4949.

Όλες αυτές οι ημερομηνίες, που συνδέονται με το 9, άλλαξαν τη ζωή του. Το ίδιο συνέβη και στις 9 Φεβρουαρίου 1964, όταν οι Beatles έκαναν την πρώτη τους τηλεοπτική εμφάνιση στην Αμερική, στο The Ed Sullivan Show, μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία της ποπ κουλτούρας.

Ακόμα και το επίθετο του ανθρώπου που υπήρξε αδελφικός φίλος, συνεργάτης και εχθρός, γνωστός και ως McCartney, έχει εννέα γράμματα, ενώ η καριέρα των Beatles τελείωσε το 1969, έπειτα από εννέα χρόνια.

«Είναι απλώς ένας αριθμός που με ακολουθεί», έγραψε ο Λένον στο αυτοβιογραφικό βιβλίο "All We Are Saying". «Στην αριθμολογία, είμαι μάλλον στο έξι ή στο τρία ή κάτι τέτοιο, αλλά όλα αυτά είναι μέρος του εννέα.»

Ηλεκτρονική μουσική βασισμένη στο εννιά;

Σε όλη τη μουσική διαδρομή του Λένον, ο αριθμός 9 εμφανίζεται πιο έντονα στο τραγούδι "Revolution #9" από το "White Album". Ήταν ένα ανεξάντλητο ηχοτοπίο διάρκειας 8 λεπτών και 22 δευτερολέπτων, φτιαγμένο από ηχητικά κολάζ και ταινίες που βρήκε ο Λένον στα αρχεία της EMI.

«Κόβαμε κομμάτια από κλασική μουσική και φτιάχναμε λούπες διαφορετικού μήκους», εξήγησε το 1970 στο περιοδικό Rolling Stone. «Και τότε βρήκα μια ταινία δοκιμής όπου ο τεχνικός έλεγε number nine, number nine, number nine».

Ο Λένον περιέγραψε το κομμάτι ως μια ηχητική απεικόνιση επανάστασης.

Το παράξενο #9 Dream

Ο Λένον ασχολήθηκε ξανά με το αγαπημένο του νούμερο στο τραγούδι «#9 Dream», στον προσωπικό του δίσκο Walls and Bridges (1974).

Σε αντίθεση με το χαοτικό «Revolution #9», το τραγούδι αυτό ήταν μελωδικό και έγινε επιτυχία, φτάνοντας στο Νο. 9 του Billboard Hot 100, εκεί όπου παρέμεινε για 12 εβδομάδες.

Νομίζατε πως τα εννιάρια σταματούν εδώ; Είστε γελασμένοι.

Κάπου εδώ καταγράφουμε και το γεγονός ότι τα τραγούδια του «Imagine», «Stand By Me», «Give Peace a Chance» και «Power to the People» έμειναν στο ίδιο chart για 9 εβδομάδες το καθένα.

Σήμερα ο Τζον Λένον θα γινόταν 85 ετών. Θα είχε πολλές παράξενες ιστορίες να διηγηθεί, με ή χωρίς εννιάρια.