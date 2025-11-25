Η Μυρτώ Βασιλείου αποχαιρετά τα “30” με μια μεγάλη γιορτή στο Κύτταρο

Ακριβώς έναν χρόνο μετά απ’ την πρώτη live εμφάνιση του ομώνυμου album και μία πολύ επιτυχημένη περιοδεία με παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο, η Μυρτώ Βασιλείου και η πολύτιμη ομάδα της «ανεβαίνουν» στην εμβληματική σκηνή του Κυττάρου για να ολοκληρώσουν τα “30” με μια τελευταία παράσταση - γιορτή!

Όπως αναφέρει η ίδια: “πρόκειται για μια πολύ προσωπική και εξομολογητική παράσταση καθώς προσπάθησα να “χωρέσω” τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια απ’ την προσωπική μου δισκογραφία αλλά και των δημιουργών που με έχουν καθορίσει”. Ενδεικτικά, μερικά από αυτά είναι: το “Σ’αγαπώ” των Κ. Τσίρκα & Ν. Δουλαβέρα, το “Καταφύγιο” των Κ. Τσίρκα & Μ. Βασιλείου, η “Φυλακή της Αντιγόνης” των Ν. Χιώτογλου & Ν. Γκάτσου καθώς και το “Τριανταφυλλάκι” των G. Bregovic & Λ. Νικολακοπούλου, το “Μερτικό” των Μ. Λοΐζου & Λ. Παπαδόπουλου, η “Σιωπή” του Π. Παυλίδη κ.ά..»

Μεγάλη έκπληξη της βραδιάς αυτής θα είναι η παρουσίαση κάποιων τραγουδιών από την επερχόμενη δισκογραφική δουλειά της Μυρτώς με τον τραγουδοποιό Ορέστη Ντάντο, σε ενορχηστρώσεις Γιώργου Μπουλντή.

“…και που ξέρεις, ίσως φίλοι - έκπληξη θελήσουν να μοιραστούν μαζί μας αυτήν τη γιορτή…”



Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου για πρώτη φορά στο “ΚΥΤΤΑΡΟ” κλείνει ο κύκλος των «30» με μια μεγάλη γιορτή στην οποία είστε όλοι και όλες προσκεκλημένοι!

_______________________

Ενορχηστρώσεις/Μπάσο: Γιώργος Μπουλντής

Τύμπανα: Σωτήρης Μαυρονάσιος

Ακουστική/ηλεκτρική κιθάρα : Γιώργος Καρδιανός

Πλήκτρα: Αλέξανδρος Δημόπουλος

Ηχοληψία: Ηλίας Καρούμπαλης

Σχεδιασμός Φώτων: Phil Hills

Φωνητική Διδασκαλία: Αμαλία Βίνος

Ενδυματολογική επιμέλεια: Σάσα Χαραρά, Ειρήνη Αναργύρου

Φωτογραφία/Σχεδιασμός αφίσας: Δημήτρης Αναργύρου

Styling/Make up: Ειρήνη Αναργύρου

Παραγωγή/Management: Menta Art Events

Marketing: My Ukiyo

Χορηγοί Επικοινωνίας: Μελωδία, Reader, Rosa, Music City



Προπώληση εδώ