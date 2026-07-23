Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης υποδέχεται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την Ορχήστρα του Κλίβελαντ, μία από τις κορυφαίες ορχήστρες στον κόσμο, υπό τη διεύθυνση του Franz Welser-Möst, σε μια συναυλία ορόσημο για την ιστορία του Μεγάρου αλλά και για τη χώρα μας.

Η συναυλία σηματοδοτεί μια ιστορική πρωτιά για τα ελληνικά μουσικά πράγματα, καθώς το ελληνικό κοινό θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να ακούσει ζωντανά το συμφωνικό σύνολο που οι New York Times χαρακτηρίζουν ως «την καλύτερη αμερικανική ορχήστρα».

Με ιστορία που ξεπερνά τον έναν αιώνα, η Ορχήστρα του Κλίβελαντ (The Cleveland Orchestra – TCO) είναι η νεότερη από τις «Big Five» των ΗΠΑ –την ιστορική ελίτ των πέντε κορυφαίων αμερικανικών ορχηστρών– και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη συμφωνική μουσική διεθνώς.

Από την ίδρυσή της το 1918 μέχρι σήμερα, έχει διαμορφώσει μια μοναδική καλλιτεχνική ταυτότητα, διακρινόμενη για την απαράμιλλη ακρίβεια, τη διαύγεια του ήχου και την εκφραστική της δύναμη.

Οι εμφανίσεις της στις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών του κόσμου, οι ιστορικές ηχογραφήσεις της και οι συνεργασίες της με κορυφαίους μαέστρους και σολίστ έχουν εδραιώσει τη θέση της ανάμεσα στα σπουδαιότερα μουσικά σύνολα της εποχής μας.

Την ορχήστρα διευθύνει ο Αυστριακός Frank Welser-Möst, ο οποίος το 2027 θα αποχωρήσει έχοντας ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή 25ετή θητεία στο τιμόνι της TCO και έχοντας συνδέσει το όνομά του με μια περίοδο εξαιρετικής καλλιτεχνικής άνθησης, διεθνών περιοδειών και πρωτοποριακών παραγωγών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

R. Strauss: Εισαγωγή & Φινάλε από την όπερα Δάφνη, έργο 82

D. Shostakovich: Συμφωνία αρ. 8 σε ντο ελάσσονα, έργο 65

Για περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3672

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THE CLEVELAND ORCHESTRA

Μουσική διεύθυνση

FRANZ WELSER-MÖST

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, 20.30 – Αίθουσα Φίλων Μουσικής

Διοργάνωση

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού