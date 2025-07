Η πριγκίπισσα της pοp στην Πλατεία Νερού: Eίδαμε την Κάιλι Μινόγκ στην πιο λαμπερή της στιγμή

Χιλιάδες φωνές ενώθηκαν σε τραγούδια όπως το «Can’t Get You Out of My Head», το «Spinning Around», αλλά και το «Slow».

Χθες (18/07) το βράδυ, η Αθήνα θυμήθηκε πώς είναι να χορεύεις με την ψυχή σου.

Η Κάιλι Μινόγκ έφερε την Tension Tour στη χώρα μας, και η Πλατεία Νερού μεταμορφώθηκε σε μια pop όαση. Ήμασταν και εμείς εκεί. Είδαμε την πριγκίπισσα της pop να εμφανίζεται στη σκηνή με μια ενέργεια που μας πλημμύριζε.

