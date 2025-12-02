Η θρυλική «Λόλα» ανεβαίνει για πρώτη φορά στο θέατρο

Η εμβληματική ηρωίδα της Τρούμπας επιστρέφει. Η «Λόλα», βασισμένη στο έργο του Ηλία Λυμπερόπουλου και σκηνοθετημένη από τον Χρήστος Σουγάρης, ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του ιστορικού Θέατρο Παλλάς από τις 30 Ιανουαρίου 2026 - και για μόλις 20 παραστάσεις.

Οι πρώτες φωτογραφίες και το επίσημο βίντεο που κυκλοφόρησαν επιβεβαιώνουν αυτό που ήδη ψιθυρίζεται στην αγορά: η «Λόλα» αναμένεται να γίνει η θεατρική επιτυχία της χρονιάς. Με επικεφαλής την Έλλη Τρίγγου στον ομώνυμο ρόλο, τον Γιάννης Στάνκογλου ως Άρη και τον Γιώργος Γάλλος ως Στέλιο, η παράσταση επαναφέρει το σκοτεινό, παθιασμένο νουάρ σύμπαν του κλασικού φιλμ στη θεατρική σκηνή με μια σύγχρονη, ωμή ενέργεια.

Extra παράσταση κάθε Πέμπτη

Λόγω της τεράστιας ζήτησης, η παραγωγή ανακοίνωσε ήδη νέα παράσταση κάθε Πέμπτη στις 21:00. Η προπώληση έχει ανοίξει και η κίνηση των εισιτηρίων δείχνει ότι το έργο οδεύει προς sold out πριν καν την πρεμιέρα.

Η υπόθεση

Ο Άρης, μόλις αποφυλακισμένος, επιστρέφει στην Τρούμπα για να ξεκαθαρίσει παλιούς λογαριασμούς. Εκεί συναντά ξανά τη Λόλα, που πλέον τραγουδά σε καμπαρέ και βρίσκεται υπό την προστασία του αρχιμαφιόζου Στέλιου. Ένας έρωτας που καίει, ένας κόσμος που δεν συγχωρεί και μια σύγκρουση που μοιάζει αναπόφευκτη.

«Η Λόλα δεν ονειρεύεται τη φυγή. Ονειρεύεται να επιβιώσει», σημειώνει ο δημιουργός, δίνοντας τον τόνο μιας παράστασης που εξερευνά το πάθος, τη νύχτα, τη βία και την ψυχή μιας γυναίκας που προσπαθεί να ορίσει τη μοίρα της.

Οι συντελεστές

Σκηνικά της Τίνας Τζόκα, κοστούμια της Εύας Γουλάκου, μουσική του Τζεφ Βάνγκερ και φωτισμοί του Αλέκου Αναστασίου συνθέτουν ένα δυνατό, σωματικό και αισθησιακό θεατρικό σύμπαν. Την παραγωγή υπογράφει ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως και ο Γιώργος Λυκιαρδόπουλος.

Πού και πότε

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Πέμπτη: 21:00

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:30 & 21:00

Κυριακή: 19:00

Προπώληση: TicketServices.gr & τα ταμεία του Παλλάς.