Ημισκούμπρια: Αποθέωση από χιλιάδες fans που κατέκλυσαν την Πλατεία Νερού

Χιλιάδες κόσμου αποθέωσαν απόψε (20/06) τα Ημισκούμπρια, κατακλύζοντας την Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του Release Athens 2026, σε μία μοναδική συναυλία του δημοφιλούς χιπ χοπ συγκροτήματος.

Η παρέα του Μυθριδάτη, του Πρύτανη και του Μιτζέλου, βρέθηκε ξανά μαζί στην σκηνή, σε ένα live για τον εορτασμό των 30 χρόνων από το ντεμπούτο τους.

Μαζί τους, ανέβηκαν σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως ο Φοίβος Δεληβοριάς και οι Νίκος Βουρλιώτης και Μιχάλης Παπαθανασίου από τους Goin’ Through.

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Το συγκρότημα έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές τις δεκαετίας 1990 και 2000 χάρη στα τραγούδια με τους χιουμοριστικούς/σατιρικούς στίχους, που καυτηρίαζαν την ελληνική καθημερινότητα και την κοινωνική πραγματικότητα.

Τα Ημισκούμπρια ήταν από τα συγκροτήματα που συνέβαλαν στο να κάνουν γνωστό το συγκεκριμένο είδος μουσικής στο ευρύ κοινό.