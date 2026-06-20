5 φορές που τα Ημισκούμπρια έφτιαξαν την Ακρόπολη της ελληνικής «καφρίλας»

Το Σάββατο 20 Ιουνίου, τα Ημισκούμπρια, τα απόλυτα ινδάλματα των 90s και των 00s, κλείνουν 30 ολόκληρα χρόνια ζωής. Τρεις δεκαετίες από το ιστορικό τους ντεμπούτο, οι ΗΜΙΖ το γιορτάζουν με το πιο πολυαναμενόμενο reunion της χρονιάς.

Τι ήταν αυτό που μας έκανε να κολλήσουμε με τα τραγούδια τους; Σίγουρα το beat, σίγουρα ο ρυθμός και η πώρωση.

Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, η απόλυτη υπερδύναμή τους ήταν οι στίχοι. Εκείνες οι ρίμες που διέθεταν μια επική, δεύτερη ανάγνωση, φτιάχνοντας την απόλυτη καρικατούρα του Νεοέλληνα. Βουτήξαμε λοιπόν στη δισκογραφία τους και ξεχωρίσαμε τους στίχους που έγραψαν τη δική τους, καλτ ιστορία.

Δημόσιο Forevah

«Αφού η μονιμότητα κυλάει μες στη φλέβα, γι' αυτό τα ξύνω μόνιμα, δημόσιο forevah»

Η απόλυτη απεικόνιση της ελληνικής γραφειοκρατίας. Με απίστευτο και καυστικό χιούμορ, το συγκρότημα χώρεσε σε δύο γραμμές το όνειρο της σίγουρης καρέκλας.

Είναι σαν να βλέπουμε ζωντανά την πραγματικότητα που επικρατεί (μέχρι και σήμερα) πίσω από τα γκισέ. Αθάνατες καλτ στιγμές του Δημοσίου, αποτυπωμένες σε ραπ ρυθμό.

Κληρονόμοι

«Το χρήμα βλάπτει σοβαρά, δες το καθαρά, την υγεία σου»

Εδώ έχουμε να κάνουμε με ελληνική τραγωδία επιπέδου... κληρονομιάς. Μια βγαλμένη-από-τη-ζωή στιχομυθία μεταξύ δύο αδερφών που σφάζονται για την περιουσία του μακαρίτη θείου.

Ο θείος φυσικά δεν άφησε τα αναμενόμενα, το κράξιμο πάει σύννεφο, και η απληστία της ελληνικής οικογένειας ξεγυμνώνεται με τον πιο ξεκαρδιστικό τρόπο.

Ο κύρης του σπιτιού

«Εγώ είμαι ο Κύρης, είσαι κακομοίρης»

Προσωπικό αγαπημένο και ίσως το πιο εύστοχο κοινωνικό σχόλιο. Ο ορισμός του Ελληναρά, του βαθιά πατριαρχικού πατέρα μιας οικογένειας.

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Από τη μία ανακρίνει μανιωδώς την κόρη για το πού βγήκε και τι έκανε, και από την άλλη καμαρώνει σαν γύφτικο σκεπάρνι επειδή ο γιος του κυκλοφορεί με κοπέλες.

Τα Ημισκούμπρια διέλυσαν αυτά τα σεξιστικά πρότυπα, την ώρα που άλλοι δεν ήξεραν καν τι σημαίνει η λέξη.

Της Ελλάδος τα παιδιά

«Άρα είμαστε καλύτεροι, χτίσαμε Παρθενώνες, ας αράξουμε λοιπόν για άλλους δυο αιώνες»

Πώς να μην τους αποθεώσεις; Η απόλυτη σάτιρα του Έλληνα γιάπη που ζει στον μικρόκοσμό του. Επαναπαυμένοι στις δάφνες των αρχαίων ημών προγόνων, απαιτούμε σεβασμό ενώ το μόνο που κάνουμε είναι να ζούμε για την καλοπέραση.

Αγνή νοσταλγία, μυρωδιά ορθόδοξου ΠΑΣΟΚ και αναμνήσεις από μια Ελλάδα που αρνείται να ξεχάσει.

Brazil-ΗΜΙΖ 1-0

«"Θες να γίνεις των παιδιών μου η μάνα;" Τότε απεδείχθη γλωσσοκοπάνα»

Εδώ δεν υπάρχουν βαθιά νοήματα, κοινωνιολογικές αναλύσεις και παραλληλισμοί.

Επιλέξαμε αυτόν τον στίχο απλά και μόνο γιατί... ποιος άλλος, σε ολόκληρη την ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, θα τολμούσε να βάλει σε ραπ κομμάτι τη λέξη «γλωσσοκοπάνα» και να την κάνει να ακούγεται τόσο φυσιολογική; Μόνο αυτοί.