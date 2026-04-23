Το αμερικάνικο hip hop σχήμα που «αντέγραψε» τα Ημισκούμπρια

Ξαφνικά, την άνοιξη του 1996, εμφανίζονται τα Ημισκούμπρια στο σύμπαν της Ελλάδας. Εμφανίζονται με ένα δυνατό hip hop beat βασισμένο σε ήχο που θυμίζει τσάμικο από τα πλατώ του DJ Πρύτανη, το οποίο συνοδεύει μια ρίμα που «σκάει» σαν καταρράκτης που κάνει μούσκεμα τη σοβαροφάνεια των «χρυσών παδιών» των 90s. Τη ρίμα μας τη σερβίρει ο ΜC Δημήτρης Μετζέλος, στο πλευρό του MC Μυθριδάτη. Πολλές περιγραφές σας κάναμε, ας θυμηθούμε αυτή την διαολεμένη ρίμα:

«Φουρώ τη φουστανέλα μ’, τα τσαρούχια μ’ τα δυο / παίρνω και το γουόκμαν με τη Δόμνα τη Σαμιώ / τρώω κι ένα χάμπεργκερ με περισσό το τσίλι / κρεμάω και του Κίτσου το σούπερ καριοφίλι»

Το «Βουκολικό» ήταν το πρώτο κομμάτι από το δίσκο «30 Χρόνια Επιτυχίες» των Ημισκουμπρίων, ένα δίσκο με τίτλο που ίσως το 1996 να ακουγόταν πολύ θρασύς, σήμερα όμως αποδεικνύεται προφητικός. Tα Ημισκούμπρια επανενώθηκαν φέτος και θα εμφανιστούν στο φεστιβάλ Release. Ήδη η πρώτη από τις δύο συναυλίες τους είναι sold out και εικάζουμε πώς και η δεύτερη θα έχει μια παρόμοια κατάληξη πολύ σύντομα.

Διαβάστε ακόμα: Ημισκούμπρια: Το reunion που περιμέναμε έρχεται στο Release Athens 2026

Η «συνωμοσία»

Περίπου ένα χρόνο αργότερα, οι Beastie Boys, το θρυλικό σχήμα των MCA, Adam Yauch (RIP, μας λείπει πολύ) και King Ad Rock, μας έδωσαν το άλμπουμ «Hello Nasty», μια συλλογή τραγουδιών με σημείο αναφοράς το hip hop και ένα χαρμάνι επιρροών, από new wave, latin, dub, disco ακόμα και μπαλάντες. Αφού προσπεράσουμε το μεγαλύτερο «what if» εκείνης της χρονιάς, την ανακοίνωση της συναυλίας των Beastie Boys στην Αθήνα, που πολύ γρήγορα έγινε ακύρωση, θα θυμηθούμε ξανά τη «συνωμοσία», της τεράστιας ομοιότητας των δύο εξωφύλλων!

Reddit

(οκ, οι Beastie Boys είναι ξαπλωμένοι μέσα στην κονσέρβα και τα Ημισκούμπρια όρθιοι!)

Τι λένε τα Ημισκούμπρια γι' αυτό;

Ο Μυθριδάτης και ο Δημήτρης Μετζέλος έχουν τοποθετηθεί γι' αυτή την «αντιγραφή», παραδεχόμενοι ότι αποτελεί μυστήριο το πώς συνέβη!