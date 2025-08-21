Intervision: Ποια είναι η ρωσική εκδοχή της Eurovision - Οι ΗΠΑ ανάμεσα στις χώρες που θα συμμετάσχουν

Η Ρωσία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022 αποκλείστηκε από τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision και έτσι αποφάσισε να...φτιάξει τη δική της, η οποία θα λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η ιδέα της Intervision, έρχεται από πιο παλιά όταν είχε διοργανωθεί από χώρες της Σοβιετικής Ένωσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου (διεξήχθη μεταξύ 1965 και 1980 στην κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία).

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν το επανέφερε στη ζωή το 2025, διορίζοντας τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Ντμίτρι Τσερνισένκο ως πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής.

Intervision: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν στη ρωσική έκδοση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, μαζί με έναν σημαντικό αριθμό δικτατοριών.

Οι ΗΠΑ στέλνουν τον Μπράντον Χάουαρντ, γνωστό με το καλλιτεχνικό όνομα B. Howard, στον Διακρατικό Διαγωνισμό Τηλεόρασης, που θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα τον Σεπτέμβριο.

Ο B. Howard έχει αποτελέσει αντικείμενο εικασιών ότι είναι γιος του Μάικλ Τζάκσον, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς αυτούς. Ο πατέρας του Τζάκσον, Τζο, ήταν μάνατζερ της μητέρας του Χάουαρντ, της τραγουδίστριας Μίκι Χάουαρντ, κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Η μουσική του Χάουαρντ «ξεπερνά τα σύνορα και ενώνει τους πολιτισμούς», ανέφεραν οι διοργανωτές του Intervision σε μια ανάρτηση στο Telegram, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή του.

Μεταξύ άλλων, στην Intervision συμμετέχουν οι εξής χώρες: Κίνα, Ινδία, Βραζηλία, Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ.



Πηγή: Politico