Καλλιμάρμαρο: Ουρές έξω από το Παναθηναϊκό στάδιο για τη συναυλία της Άννας Βίσση

Χιλιάδες θεατές συγκεντρώθηκαν από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (13/09) στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο για να παρακολουθήσουν τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση, σε μία βραδιά που αναμενόταν να είναι γεμάτη μουσική, συναίσθημα και αναμνήσεις.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την επιτυχημένη περσινή εμφάνισή της στο ίδιο σημείο –όπου κατέγραψε 65.000 θεατές– η απόλυτη Ελληνίδα σταρ επέστρεψε στο ιστορικό Στάδιο για ένα ακόμα sold out ραντεβού με το κοινό της.

Παρόλο που η συναυλία είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 21:00, οι πόρτες του Σταδίου άνοιξαν ήδη από τις 17:00, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν από νωρίς το απόγευμα μεγάλες ουρές. Το κοινό, που κατέφθανε σταδιακά, περίμενε υπομονετικά να πάρει τη θέση του για να απολαύσει το εντυπωσιακό μουσικό υπερθέαμα.

Σημαντική κοινωνική διάσταση είχε και αυτή η μουσική βραδιά, καθώς μέρος των εσόδων της συναυλίας διατίθεται στον «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο», ενισχύοντας το πολυετές έργο του.