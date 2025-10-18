Το καλύτερο ραπ άλμπουμ όλων των εποχών σύμφωνα με το περιοδικό Pitchfork

Από καλλιτεχνικό ρεύμα υποκουλτούρας στο νέο mainstream, η ιστορία της rap μετρά σχεδόν 50 χρόνια και σήμερα θεωρείται τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, το νούμερο 1 μουσικό είδος που αναπαράγεται περισσότερο, παραγκωνίζοντας είδη όπως η ποπ και η ροκ.

Πόσο εύκολο είναι επομένως να σχηματίσει κανείς μια λίστα με τα καλύτερα κομμάτια του είδους; Και πώς διαμορφώνεται μια τέτοια λίστα; Με τα views στο YouTube; Αυτό σίγουρα δεν θα ανταποκρινόταν με τον σκοπό και τις αρχές που γέννησαν τη ραπ μουσική.

Όπως γράφει ο συντάκτης του δημοσιεύματος Paul A. Thompson, κατά τη σύνταξη της λίστας δόθηκε έμφαση στο ραπ ως τέχνη, όχι ως τέχνη που έχει απογυμνωθεί από το μουσικό της πλαίσιο, αλλά ως πράξη συνεχούς επανεφεύρεσης. Όπως και να έχει, εύλογα μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχουν αναπόφευκτα και λυπηρά κενά (λ.χ. στις πρώτες θέσεις δεν θα βρει κανείς γυναίκα ράπερ). Επίσης, θα δει κανείς ότι το βάρος πέφτει στο αμερικάνικο ραπ, καθώς όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα το ραπ είναι και μια «κατεξοχήν αμερικάνικη δημιουργία».

Συγκεντρώσαμε τα 15 σημαντικότερα ραπ στούντιο άλμπουμ, όπως αυτά κατατάσσονται στη λίστα των 100 καλύτερων ραπ άλμπουμ όλων των εποχών του αμερικάνικου μουσικού περιοδικού Pitchfork:

Mobb Deep, «The Infamous» (1995)

Στην 1η θέση της λίστας, το θρυλικό άλμπουμ των Mobb Deep «The Infamous» και ένας φίλος που αν τον ρωτήσεις για το οποιοδήποτε ραπ άλμπουμ μπορεί να σου πει τα πάντα, συμφώνησε πως αυτή είναι μια δίκαιη πρωτιά. Όπως γράφουν στο Pitchfork, η καριέρα των Mobb Deep υποστηρίζει ότι η αδιάκοπη προσαρμογή, αντί της υποτιθέμενης καθαρότητας ενός αρχικού οράματος, είναι το κλειδί για το ξεκλείδωμα μιας ευρύτερης αλήθειας.

Το άλμπουμ «The Infamous», 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, είναι τόσο υποβλητικό που καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ήδη από τον τίτλο του πρώτου τραγουδιού, να σου δείξει όχι μόνο την πόλη καταγωγής τους, την περιοχή τους ή τα έργα τους, αλλά και σε ποια πλευρά του δρόμου βρίσκονται.

Στη 15αδα βρίσκονται:

15. Raekwon: Only Built 4 Cuban Linx… (1995)

14. Public Enemy: It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back (1988)

13. A Tribe Called Quest: The Low End Theory (1991)

12. Kendrick Lamar: good kid, m.A.A.d city (2012)

11. The Notorious B.I.G.: Life After Death (1997)

10. Madvillain: Madvillainy (2004)

9. Outkast: Aquemini (1998)

8. Clipse: Hell Hath No Fury (2006)

7. Lauryn Hill: The Miseducation of Lauryn Hill (1998)

6. Rich Gang: Rich Gang: Tha Tour Pt. 1 (2014)

5. Nas, Illmatic (1994)

4. Ghostface Killah, Supreme Clientele (2000)

3. Juvenile, 400 Degreez (1998)

2. 2Pac, All Eyez on Me (1996)

1. Mobb Deep, The Infamous (1995)