Κατερίνα Λιόλιου: Το πρώτο της μήνυμα μετά τα «καρφιά» από το νυχτερινό κέντρο

Η Κατερίνα Λιόλιου έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω των social media, λίγες ώρες μετά την αιφνίδια επίθεση που δέχθηκε από το νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανιζόταν.

Διαβάστε επίσης - Κατερίνα Λιόλιου: Τα καρφιά του Romeo για τη συνεργασία τους - Τι απαντά η πλευρά της τραγουδίστριας

Με σαφή τρόπο, η δημοφιλής τραγουδίστρια έδειξε πως συνεχίζει να προχωρά μπροστά και δυναμικά χωρίς τίποτα να την επηρεάζει, έχοντας ως μόνη προτεραιότητα τα επαγγελματικά της και την άψογη σχέση της με το κοινό.

Σε Instagram story που «ανέβασε» μέσα από το σπίτι της, η Κατερίνα Λιόλιου αναφέρεται στους επόμενους σταθμούς της περιοδείας της, «Λογαριασμός summer tour», που συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ελλάδα.

«Τι κάνετε παιδιά; Ένα μικρό update όπως κάνουμε πάντα εμείς. Μετά από ένα πολύ ωραίο διήμερο στην Πάτρα, στο Volcano, όπου περάσαμε φανταστικά, τραγουδήσαμε και έγινε χαμός, επέστρεψα πολύ γεμάτη στην Αθήνα.

Τώρα το πρόγραμμα έχει Κρήτη», λέει στα videos που «ανέβασε», προσθέτοντας τις ημερομηνίες των εμφανίσεών της σε Χανιά (5 Αυγούστου), Ρέθυμνο (7 Αυγούστου) και Ηράκλειο (8 Αυγούστου).

Αν και επισήμως η τραγουδίστρια δεν πήρε θέση για την ανακοίνωση του «Romeo», πηγές από το περιβάλλον της έκαναν λόγο για «αδικαιολόγητη και αήθη επίθεση».

Ταυτόχρονα, τόνισαν πως δεν υπήρχε συμφωνία για εμφανίσεις έως τον Ιανουάριο του 2027 αλλά μέχρι τέλος του Ιουλίου όπως και έγινε, ενώ πρόσθεσαν πως η Κατερίνα Λιόλιου είναι πάντα πιστή και συνεπής σε κάθε επαγγελματική της σχέση και υποχρέωση.