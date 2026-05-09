Κατερίνα Λιόλιου: Σαρώνει ο «Λογαριασμός» - Ξανά στο Νο 1 του ραδιοφώνου

Η Κατερίνα Λιόλιου, η πολυεπιτυχημένη ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού και ο «Λογαριασμός» συνεχίζουν ασταμάτητα την τεράστια επιτυχία τους: για ακόμα μια φορά βρίσκονται στο no1 του ραδιοφώνου, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να σαρώνουν τις streaming υπηρεσίες, το YouTube και τα social media.

Ο «Λογαριασμός», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, κατέκτησε την πρώτη θέση του ελληνικού και του μεικτού official IFPI Airplay Chart by MediaInspector για δεύτερη φορά μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, όπου και παραμένει σταθερά από την αρχή της εβδομάδας.

Πριν ακόμα κυκλοφορήσει, ο «Λογαριασμός» αποτέλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη και επιτυχία της χρονιάς, γνωρίζοντας καθολική αγάπη και υποστήριξη από το κοινό.

Μέσα σε χρόνο - ρεκόρ, ο «Λογαριασμός» έγινε πλατινένιος σε πωλήσεις με πάνω από 10 εκατομμύρια streaming points, ενώ κατέκτησε το no1 στο Spotify Top50 και το no1 στο Apple Music.

Ταυτόχρονα, «σαρώνει» αδιάκοπα το YouTube καθώς μετρά πάνω από 7,3 εκατομμύρια προβολές σε 3 μήνες, ενώ εξαρχής εκτοξεύτηκε στο no1 των trends, όπου και παρέμεινε ακλόνητα επί 2 συνεχόμενους μήνες.

Ο «Λογαριασμός» αποτελεί και μια από τις super viral επιτυχίες και στα social media, μετρώντας περισσότερα από 20.000 video creations στο TikTok.

Την ίδια ώρα, η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις της στο «Romeo Club» όπου προστίθενται έξτρα ημέρες, ενώ η τεράστια επιτυχία της επιβεβαιώνεται και μέσα από την προπώληση των εισιτηρίων για τις καλοκαιρινές της συναυλίες.

Το «Λογαριασμός summer tour» θα μεταφέρει την «εκρηκτική» ενέργεια της Κατερίνας Λιόλιου σε κάθε γωνιά της χώρας τους προσεχείς μήνες.

Ενδεικτικό της μεγάλης ανταπόκρισης του κοινού είναι το ότι τα early bird εισιτήρια για τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη (2 Σεπτεμβρίου, θέατρο Γης) ήδη εξαντλήθηκαν.

