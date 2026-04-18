Κατερίνα Λιόλιου: Το «ευχαριστώ» στον κόσμο και η αποθέωση στην πρεμιέρα της στην Αθήνα

Πρεμιέρα χθες Παρασκευή (17/4) για την Κατερίνα Λιόλιου σε ένα κατάμεστο Romeo Club, με τους θαμώνες να αποθεώνουν την αγαπημένη τραγουδίστρια, η οποία επέστρεψε στη νυχτερινή Αθήνα μετά από τις sold out εμφανίσεις της στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, η χθεσινή πρεμιέρα της Κατερίνας Λιόλιου ήταν ξεχωριστή για την ίδια, αφού συνέπεσε με τα γενέθλιά της.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια ευχαρίστησε όλους όσους ήταν εκεί για την αγάπη, λέγοντας, μεταξύ άλλων:

«Χαίρομαι πολύ που επέστρεψα στη βάση μου, στο σπίτι μου, το σπίτι μας, παιδιά που το χτίζετε λίγο λίγο παρέα. Για δυο - τρία δευτερόλεπτα δεν το αναγνώρισα, δεν νομίζω να το έχω ξαναδεί έτσι.

Τα πρόσωπά σας είναι γνώριμα, είστε όλοι εδώ απόψε να με στηρίξετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχει νόημα τώρα να λέω τίποτα, πάμε να ξεκινήσουμε, φύγαμεεε...»

Η Κατερίνα Λιόλιου έδωσε τον καλύτερο εαυτό της στη σκηνή, ερμηνεύοντας τις μεγάλες επιτυχίες της, μεταξύ άλλων, τα: Νοικιάστηκε, Το Κατερινάκι Σου, Η Δική Μου Η Τρέλα, Η Γυναίκα της Ζωής Σου, Το 'βαλε, Γκρεμίστε, Με 'γεια σου.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην πει και τον πλατινένιο Λογαριασμό, ο οποίος «σαρώνει» από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε, έχοντας ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια views στο YouTube και έχοντας κατακτήσει την κορυφή σε Spotify και Apple Music.

Μια μικρή γεύση του τι έγινε χθες στην πρεμιέρα του Romeo Club μπορούμε να πάρουμε από τα ακόλουθα βίντεο:

Η Κατερίνα Λιόλιου θα εμφανίζεται στο «Romeo Club» κάθε Παρασκευή και Σάββατο και μαζί της είναι ο Χρήστος Σαντικάι και οι Charis Savva, Jordee, Eva Som και ο DJ Bobito.