Λαοθάλασσα για τους Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Πλάνα του Reader από τη συναυλία «προσκύνημα»

Περίπου μιάμιση ώρα αφού ξεκίνησαν την «παρθενική» συναυλία για το τουρ «Run for Your Lives» στο ΟΑΚΑ, οι Iron Maiden έχουν εκστασιάσει το κοινό, με τη λαοθάλασσα από πάνω από 50.000 φανς της μπάντας να δοκιμάζουν τις εργασίες συντήρησης του σταδίου.

Πλάνα που εξασφάλισε ο Νίκος Δεμισιώτης για το Reader, δείχνουν τον απόλυτο ορυμαγδό που επικρατεί εντός του σταδίου, με τους φίλους των Maiden να καλύπτουν εξολοκλήρου την αρένα.

Κάπου μέσα σε αυτό το πλήθος μπορεί να βρει κανείς και τον ΛΕΞ, με τον διάσημο ράπερ να έχει δώσει το παρών για την ιστορική συναυλία. Πήρε τη θέση του στην εξέδρα λίγο μετά το άνοιγμα των πυλών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη του για ιστορικά live acts.

Σημειώνεται πως ο καλλιτέχνης έδωσε το “παρών” στο ΟΑΚΑ και εχθές Παρασκευή (22/5) όπου παρακολούθησε το Final Four της EuroLeague.