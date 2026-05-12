Liberation: «Η ελαφρώς εκκεντρική» ελληνική συμμετοχή στις επικρατέστερες για την πρώτη θέση της Eurovision

Η γαλλική εφημερίδα Libération στο σημερινό της φύλλο αναφέρεται στην ελληνική υποψηφιότητα, που μαζί με αυτές από τις σκανδιναβικές χώρες, τη Γαλλία, το Ισραήλ αλλά και την Αυστραλία είναι οι επικρατέστερες για την πρώτη θέση στον φετινό Διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Η γαλλική εφημερίδα επικαλείται τόσο τα διαδικτυακά στοιχήματα, όσο και τις εκτιμήσεις των fans του Διαγωνισμού, που θα γίνει στη Βιέννη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αναφερόμενη ειδικότερα στην ελληνική υποψηφιότητα η γαλλική εφημερίδα κάνει λόγο για «μια ελαφρώς εκκεντρική προσφορά», υπογραμμίζοντας ότι ο τραγουδιστής Akylas, «γνωστός στην πατρίδα του για τις διασκευές του στο TikTok και τη συμμετοχή του στο The Voice, προσφέρει μια δυναμική εμφάνιση με μια στολή που θυμίζει τον σύντροφο του Winnie the Pooh».

Με το τραγούδι του "Férto", ο καλλιτέχνης συνδυάζει την ηλεκτρονική μουσική με παραδοσιακές ελληνικές μελωδίες για να αναφερθεί στη δίψα για φήμη και πλούτο, με φόντο ένα βιντεοπαιχνίδι, σημειώνει μεταξύ άλλων η γαλλική εφημερίδα.

