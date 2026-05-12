Eurovision 2026: Τι συμβολίζει η κορεάτικη καρδιά που κάνει ο Akylas στο τέλος της εμφάνισής του

Μια ανάσα πριν ανέβει στην σκήνη της Eurovision για τα Ημιτελικά ο Akylas, βίντεο από την πρόβα των εθνικών επιτροπών πρόδωσε το act του εκπροσώπου της Ελλάδα στον διαγωνισμό.

Μέσα από τα βίντεο που αποκάλυψαν στοιχεία της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision, παρατηρήσαμε ότι ο τραγουδιστής εμφανίζεται τουλάχιστον δύο φορές να κάνει μια συγκεκριμένη χειρονομία, που μας κέντρισε το ενδιαφέρον.

Στο τέλος κάθε εμφάνισης, πρόβας ή φωτογράφισης, ο Akylas κάνει πάντα να κάνει την ίδια χαριτωμένη χειρονομία, σχηματίζοντας μια καρδία με τον αντίχειρα και τον δείκτη του.

Πιο συγκεκριμένα, όταν πλησιάζει την Παρθένα Χοροζίδου, αλλά και προς το τέλος του act, όταν στέκεται μπροστά στη σκηνή με τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που τον πλαισιώνουν, επιλέγει να κλείσει το χορευτικό του, κοιτώντας τους θεατές, ενώ κάνει την ίδια χειρονομία, την λεγόμενη κορεάτικη καρδιά.

Τι συμβολίζει η κορεάτικη καρδιά

Αν νιώθεις ότι παρά - είσαι μεγάλος για να ξέρεις τι είναι η κορεάτικη καρδία, συνέχισε να διαβάζεις. Η κορεάτικη καρδιά, αρχικά, σχηματίζεται όταν σταυρώνεται ο αντίχειρας με τον δείκτη, έτσι ώστε η ένωσή τους να δημιουργεί το σχήμα μιας μικρής καρδιάς.

Η χειρονομία αυτή έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσω της K-pop μουσικής, καθώς οι καλλιτέχνες αυτού του είδους την χρησιμοποιούν συχνά για να στείλουν την αγάπη τους στους θαυμαστές τους.

Πλέον έχει διαδοθεί μέσω των social media και έχει μετουσιωθεί σε σύμβολο φιλίας και θετικότητας που χρησιμοποιείται καθημερινά σε φωτογραφίες και σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Ο Akylas με την κίνηση αυτή στις φωτογραφίες του, δείχνει την αγάπη και τη σύνδεσή του με το κοινό.