«Mambo No 5»: Πού βρίσκεται σήμερα ο Λου Μπέγκα

To πραγματικό όνομα του Λου Μπέγκα είναι David Lubega Balemezi, γεννήθηκε το 1975 στο Μόναχο της Γερμανίας και είναι ο τραγουδιστής που έγινε παγκοσμίως γνωστός χάρη σε εκείνο το χιτ του 1999, που το έχεις ακούσει άπειρες φορές σε 90s party. Είναι το "Mambo No. 5 (A Little Bit of...)" ένα από τα πιο γνωστά one hit wonder της δεκαετίας.

Πώς όμως ένα αγόρι με καταγωγή από την Ουγκάντα και την Ιταλία, έγραψε ένα κομμάτι με παραδοσιακές λάτιν πινελιές και έγινε διάσημος παγκοσμίως;

Το τραγούδι

Το mambo έγινε της μόδας αμέσως μετά τον Β'Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε ένα κόσμο που μετρούσε τα συντρίμμια του, καλλιτέχνες όπως ο Περέζ Πράντο, έδειχναν πώς εκεί έξω υπάρχουν ακόμα ηλιόλουστες παραλίες και αγόρια και κορίτσια που αναζητούν τον έρωτα. Ο Μπέγκα γεννήθηκε την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και στην εφηβεία, όπως κάθε αγόρι της εποχής, ανακάλυψε τη ράπ. Μάλιστα το 1990 κυκλοφόρησε και ένα σιντί. Αργότερα, μετακόμισε στο Μαϊάμι, εκεί όπου ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τη λάτιν μουσική, δηλαδή μάμπο, σάλσα και τσά-τσα.

Ο ράπερ Λου Μπέγκα

Το 1997 συμμετείχε στο μουσικό project "Balibu" του παραγωγού Goar Biesenkamp, ως rapper με το όνομα "David Lubega". Ακουγόταν κάπως άθλιο, μεταξύ μάς. Παρ' όλα αυτά, ετούτο το πρότζεκτ δεν πήγε χαμένο. Ο Λού γνώρισε τους παραγωγούς Ακίμ Κλάιστ (“Frank Lio”) και Βόλφγκανγκ βον Βέμπεναου (“Donald Fact”). Οι τρεις τους θα σχημάτιζαν αργότερα το δημιουργικό τρίο πίσω από το “Mambo No. 5”.

“Mambo No. 5”

"Βarbie Girl", "Livin la' Vida Loca", "Walking in the Sun": Οι τίτλοι των μεγαλύτερων ποπ επιτυχιών στα τέλη των 90ς ήταν ο καθρέφτης μιας ανεμελιάς, σε κοινωνικό, πολιτικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Οι πολεμικές συγκρούσεις στο τέλος του 20ου αιώνα είχαν μειωθεί αισθητά, ο κόσμος ζούσε μια πιο «φωτεινή» εποχή.

Ο Λου τότε σκέφτηκε μια ιδέα: να «αναστήσει» ένα παλιό κομμάτι του Κουβανού συνθέτη Περέζ Πράντο από το 1949. Χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό riff και προσθέτοντας δικούς του στίχους με αναφορές σε διάφορα κορίτσια που ως λάτιν κλαρινογαμπρός, ήθελε να κατακτήσει: “Monica, Erica, Rita, Tina…”. Γελούσαμε μαζί του, αλλά υπήρχε άνθρωπος που δεν χόρεψε αυτό το πανέξυπνο υβρίδιο μεταξύ latin pop και eurodance;

Το κομμάτι έκανε χαμό παγκοσμίως.

Έγινε Νο.1 σε όλη την Ευρώπη (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Φινλανδία.) Βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100 των ΗΠΑ. Πέρασε 20 εβδομάδες στην κορυφή των γαλλικών τσαρτ.

Το Channel 4 στη Βρετανία το χρησιμοποίησε ως θεματικό τραγούδι για αγώνες κρίκετ (τι, δεν είναι αυτό διάκριση;)

Το ομώνυμο άλμπουμ, "A Little Bit of Mambo" (1999) επίσης σάρωσε σε γερμανικά, αυστριακά και αμερικάνικα τσαρτ.

Το δύσκολο «Μετά»

Όταν ένα τραγούδι σου μένει στο μυαλό για ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα ή μια μελωδία, τότε συνήθως ο εκάστοτε καλλιτέχνης το αντιλαμβάνεται και αγχώνεται ώστε να φτιάξει κάτι πανομοιότυπο. Τα επόμενα singles (“I Got a Girl”, “Tricky, Tricky”, “Mambo Mambo”) έδειξαν μια προσπάθεια ώστε να επαναληφθεί η μεγάλη επιτυχία του Λου Μπέγκα. Ο στόχος δεν επετεύχθη.

Το δεύτερο άλμπουμ του, "Ladies and Gentlemen" (2001), πέρασε απαρατήρητο. Ακολούθησαν κι άλλες ηχογραφήσεις στο πνεύμα του "Μambo" και δίσκοι όπως "Lounatic" (2005) και "Free Again" (2010), χωρίς μεγάλη απήχηση.

Το συγκινητικό ντουέτο

Το "Scatman & Hatman" είναι ένας γλυκός φόρος τιμής του Λου σε έναν άλλο One hit wonder καλλιτέχνη, τον Τζον Σκάτμαν, που πέθανε το 1999, τη χρονιά του "Mambo no5". Την ίδια χρονιά πέθανε ο πατέρας του Λου Μπέγκα.

Κάπου εκεί χάνονται τα βήματα του Λου, που κατάφερε να βγάλει ένα τραγούδι το οποίο έγινε ενθύμιο μας πολύ ανέμελης εποχής και «συνθηματικό» για κάθε 90s party που παίζει εκεί έξω. Προφανώς και τα ιντερνετικά memes λάτρεψαν τον Λου και το τραγούδι του. Ακόμα κι αυτό που πέτυχε, είναι σημαντικό.