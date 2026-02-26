Μανώλης Λιδάκης: Ένας χρόνος από τον θάνατό του - Τα τραγούδια που δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από τον θάνατο του Μανώλη Λιδάκη, ενός από τους πιο αισθαντικούς ερμηνευτές των τελευταίων χρόνων. Ο Μανώλης Λιδάκης έσβησε σε ηλικία 64 ετών στις 6 Φεβρουαρίου του 2025. Η αδελφή του είχε δηλώσει πως η νεκροψία είχε δείξει όλες τις στεφανιαίες αρτηρίες του φραγμένες στο 100% ενώ λίγο καιρό πριν «φύγει» είχε υποβληθεί σε εγχείρηση.

Ο Μανώλης Λιδάκης στην καλλιτεχνική του πορεία συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες αλλά και τους καλύτερους συναδέλφους του.

Τιμώντας τη μνήμη του, λίγες ημέρες πριν από την επέτειο του χαμού του ο «Μικρός Ήρως» κυκλοφόρησε τα τελευταία τρία τραγούδια που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης για έναν δίσκο που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει λόγω της αναπάντεχης απώλειάς του.

Ο αξέχαστος ερμηνευτής ηχογραφούσε ένα δίσκο που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Δύο καρδιακοί του φίλοι και συνεργάτες, ο στιχουργός Δημήτρης Τσάφας και ο Παναγιώτης Στεργίου συνθέτης και βιρτουόζος μπουζουξής, έφτιαξαν τραγούδια για τον Λιδάκη. Το «Γιατί ρε χρόνε με πουλάς» ήταν το πρώτο δείγμα των ηχογραφήσεων που ξεκίνησε χρόνια πριν. Το όνειρό τους ήταν να γίνει μια συνεργασία με αποκλειστικό ερμηνευτή τον Μανώλη Λιδάκη. Οι δημιουργοί επανήλθαν με νέο υλικό.

Ο Μανώλης ενθουσιάστηκε ακούγοντας τα νέα τους τραγούδια και συμφώνησαν να κάνουν ένα ολόκληρο δίσκο. Η φιλία και το ενδιαφέρον αναθερμάνθηκε και προέκυψαν το «Παραμύθι» και το «Όλα δικά σου», που ηχογραφήθηκαν με την φωνή του. Ενώ η επιλογή των τραγουδιών έμοιαζε να ολοκληρώνεται, στην παρέα προστέθηκε και ο Σπύρος Κόλλιας, τραγουδοποιός, με ένα στίχο σαν απολογισμό ζωής του Λιδάκη. «Όλα τα’δωσα». Ο Λιδάκης με την ιδιαίτερη χροιά και την συγκινητική του ερμηνεία τα σφράγισε μοναδικά. Τους έδωσε την δική του βαθειά αλήθεια.

Οι ενοχλήσεις που είχε ο Μανώλης Λιδάκης στη μέση και στο γόνατο τον υποχρέωσαν να πάει στο Ηράκλειο για να υποβληθεί τότε σε χειρουργείο και έγινε ένα διάλειμμα από τις ηχογραφήγσεις. Τα προγνωστικά έδειχναν ότι το διάλειμμα θα ήταν μικρό αλλά η ζωή είχε άλλα σχέδια και η καρδιά του σταμάτησε αναπάντεχα.



«Στο στούντιο στις συμπληρωματικές ηχογραφήσεις, όταν είχε φύγει, δύσκολα μπορούσαμε να δουλέψουμε», εκμυστηρεύονται οι συνεργάτες του και ο «Μικρός Ήρως» τιμά τη μνήμη του σπουδαίου Μανώλη Λιδάκη αποδίδοντας στο κοινό τα τελευταία, ακυκλοφόρητα τραγούδια του.