Μαριάνα Κατσιμίχα: «Ο Γιώργος Χατζηδάκις μας ζήτησε να αλλάξει ο τίτλος του τραγουδιού»

Η Μαριάνα Κατσιμίχα ήταν καλεσμένη χθες Μεγάλη Τρίτη (7/4) στο The 2Night Show στο τραγούδι «Το Βαλς των Χαμένων Ονείρων» που μετά από παράκληση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου, ο τίτλος άλλαξε, αλλά και στο αν το όνομα που έχει η ίδια την εμπόδισε από το να ασχοληθεί με το τραγούδι.

Όσον αφορά την αλλαγή του τίτλου στο τραγούδι, η Μαριάνα Κατσιμίχα είπε:

«Δεν έγινε τόσο μεγάλη διαδικασία. Μας ζήτησε αυτό το πράγμα. Προφανώς εμείς δεν θέλουμε να υπάρχει καμία δυσαρέσκεια και πρέπει να ενώνει η μουσική τους ανθρώπους. Οπότε υπήρξε αυτή η παράκληση και εμείς το κάναμε, όλα καλά».

Στη συνέχεια η γνωστή τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως «ένας λόγος που δεν ασχολήθηκα με το τραγούδι από πιο μικρή ηλικία ήταν γιατί είχα πάντα τον φόβο της σύγκρισης με τον πατέρα μου».

«Δεν είχε να κάνει με το ότι εμένα με επηρεάζει προσωπικά ότι είναι ο πατέρας μου αυτός που είναι, ίσα ίσα καλό είναι το να έχεις ένα τέτοιο όνομα στην πλάτη σου.

Απλώς είχα τον φόβο της σύγκρισης, είχα τον φόβο ότι δεν θα πετύχει ό,τι κάνω γιατί θα υπάρχει πάντα αυτό το ότι είναι η κόρη του τάδε, οπότε σίγουρα με είχε κρατήσει πίσω αυτό το πράγμα.

Μπορεί να είναι βαρύ το όνομα που κουβαλάω, αλλά υπάρχει ένα όριο ή θα το ξεπεράσω ή θα πρέπει να μην μείνω εκεί, να πάω πιο κάτω. Είναι πρόκληση, έχεις μια ευθύνη.», εξήγησε στη συνέχεια η Μαριάνα Κατσιμίχα.