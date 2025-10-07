Μαρίνα Σάττι: Ανακοίνωσε διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις - «Θα χρειαστώ λίγο χρόνο»

Η Μαρίνα Σάττι αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο WiWibloggs ότι μετά το τέλος της περιοδείας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τον Νοέμβριο, θα κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, ενώ εξήγησε και τον λόγο που πήρε αυτή την απόφαση.

«Νομίζω πως έχω ωριμάσει πολύ - δεν ξέρω πόσο είναι - τα δύο τελευταία χρόνια, σχεδόν δύο χρόνια», είπε αρχικά η γνωστή τραγουδίστρια και τόνισε:

«Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο απ’ όσα συμβαίνουν. Νιώθω ότι πρέπει να δουλεύω για αυτό κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή, γιατί - ξέρεις - οι άνθρωποι αφιερώνουν τον χρόνο τους για να έρθουν να σε δουν, να αγοράσουν ένα εισιτήριο.

Ίσως είναι η μοναδική φορά που θα σε δουν, ή ελπίζω όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε νιώθω ότι πρέπει να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου».

«Νομίζω ότι θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο για να αφομοιώσω όλες αυτές τις πληροφορίες. Είναι πάρα πολλά όσα συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια, όλα το ένα μετά το άλλο…», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Μαρίνα Σάττι.

«Νομίζω πως θα πάρω λίγο χρόνο για να επεξεργαστώ όλα αυτά και να ξαναγνωρίσω τον εαυτό μου, γιατί συνέβησαν πολλά και αλλάζουμε.

Και νομίζω πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος - δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά… να συνεχίσω να δημιουργώ ενδιαφέροντα πράγματα, νέα πράγματα που να έρχονται από μέσα μου και να αντιπροσωπεύουν αυτό που είμαι κάθε φορά» , δήλωσε η ίδια.