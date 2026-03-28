Μαρινέλλα: Πώς γράφτηκε το Άνοιξε Πέτρα και η άγνωστη ιστορία πίσω από το Σταλιά - Σταλιά

Η Μαρινέλλα στην 60χρονη πορεία της είχε ερμηνεύσει τραγούδια που έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Η ξεχωριστή με έκταση φωνή της και η μοναδική της χροιά, καθώς η εκφραστικότητα στις ερμηνείες της ήταν μοναδικά χαρακτηριστικά της.

Ανάμεσα στις μεγάλες της επιτυχίες είναι και τα τραγούδια «Άνοιξε Πέτρα» και «Σταλιά - Σταλιά» πίσω από το οποίο μάλιστα υπάρχει και μία άγνωστη ιστορία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Πώς γράφτηκε η μεγάλη επιτυχία «Άνοιξε Πέτρα»

Το 1968 ο Γιάννης Δαλιανίδης προετοίμαζε το κινηματογραφικό του μιούζικαλ «Γοργόνες και Μάγκες» και σκέφτηκε να βάλει τη Μαρινέλλα να τραγουδήσει ζωντανά σε κάποια σκηνή. Ο Μίμης Πλέσσας συμφώνησε με την εκλογή αυτή και της έγραψε ένα τραγούδι μοντέρνο, το «Πες Μου Πού Πας».

Όταν όμως άκουσε το τραγούδι ο Δαλιανίδης, έδειξε δυσαρεστημένος. Ήθελε ένα τραγούδι που να μην το έχει φανταστεί κανείς. Ένα τραγούδι που να ξαφνιάσει. Έτσι λοιπόν γράφτηκε από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο το «Άνοιξε Πέτρα».

Όσο για το μοντέρνο τραγούδι, που επίσης τους στίχους είχε γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Μίμης Πλέσσας το έδωσε στη Βίκυ Λέανδρος. Η Μαρινέλλα, όταν άκουσε το τραγούδι ενθουσιάστηκε και άρχισε τις πρόβες για να το ηχογραφήσει.

Σύμφωνα με μαρτυρία του Μίμη Πλέσσα, ο χρόνος πίεζε, γιατί σε δύο μέρες έπρεπε να γυριστεί η συγκεκριμένη σκηνή. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκε να μπει στο στούντιο και να το τραγουδήσει.

Το είπε μια φορά, δεν το ξανατραγούδησε δεύτερη, γιατί ήταν άψογο. Αυτή η ηχογράφηση ακούγεται στην ταινία ακόμη και σήμερα, και είναι αυτή που άνοιξε διάπλατα τις πόρτες στη Μαρινέλλα για το ξεκίνημα της προσωπικής της καριέρας.

Η άγνωστη ιστορία πίσω από το τραγούδι «Σταλιά - Σταλιά»

Το 1966 η Μαρινέλλα προσπαθεί να στήσει μια προσωπική καριέρα. Ο Γιώργος Κατσαρός ήταν ο πρώτος που τη βοήθησε, επίσης ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Μάνος Λοΐζος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Άγγελος Σέμπος και ο Μίμης Πλέσσας.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Μαρινέλλας ήρθε το 1969 με το τραγούδι «Σταλιά - Σταλιά» του Γιώργου Ζαμπέτα σε στίχους Διονύση Τζεφρώνη. Το τραγούδι αρχικά, σύμφωνα με τη wikipedia, προοριζόταν για την Αλίκη Βουγιουκλάκη να το τραγουδήσει στην ταινία «Η Κόρη μου η Σοσιαλίστρια», όμως αρνήθηκε, και η Μαρινέλλα ζήτησε από τον Ζαμπέτα να το πει εκείνη.