Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης γιορτάζει τα 25 χρόνια του χρόνια με παγκοσμίου φήμης μουσικούς

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια λειτουργίας, σηματοδοτώντας ένα τέταρτο του αιώνα συνεχούς προσφοράς στον πολιτισμό. Η επέτειος αυτή κορυφώνεται τους επόμενους μήνες με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, φιλοξενώντας για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη διεθνούς φήμης ονόματα και παραγωγές.

Στη σκηνή του Μεγάρου θα ανέβουν παγκοσμίου κύρους μουσικοί και μαέστροι, όπως η Martha Argerich με την Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo υπό τη διεύθυνση του Charles Dutoit, ο Θεόδωρος Κουρεντζής με την MusicAeterna, ο Jonas Kaufmann με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υπό τον Jochen Rieder, ο Kent Nagano με τη Dresdner Festspielorchester και η Angela Gheorghiu, επίσης με την Κ.Ο.Θ.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη προσβασιμότητα και την κοινωνική συμμετοχή, με στόχο οι εκδηλώσεις του ΟΜΜΘ να φτάνουν σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Για τον σκοπό αυτό, έχουν καθιερωθεί προσιτές τιμές εισιτηρίων (από 15€), σημαντικά χαμηλότερες από αντίστοιχες παραγωγές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χάρη στην πολύτιμη υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το επετειακό πρόγραμμα περιλαμβάνει και θεσμούς που αγαπήθηκαν από το κοινό, όπως:

Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου

Κύκλος Μουσικής Δωματίου

Φεστιβάλ Μπαρόκ

Καθώς και εκδηλώσεις Όπερας, Χορού, Θεάτρου, Jazz, Εκπαιδευτικά Προγράμματα, αλλά και τη συνέχιση για 4η χρονιά του κύκλου «Συγγραφείς του Κόσμου», με σύγχρονους διεθνείς λογοτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή του Μεγάρου.

Η ποιότητα των παραγωγών επιβεβαιώνεται και από τη διεθνή προβολή τους μέσω των κορυφαίων καναλιών κλασικής μουσικής Medici.tv και Mezzo TV.

Σημαντική θέση στην ταυτότητα του Μεγάρου κατέχει η MOYSA – Ορχήστρα Νέων του ΟΜΜΘ, που φέτος συνεχίζει τη διεθνή της πορεία με συναυλίες στην Αυστρία, ενώ στην Ελλάδα θα παρουσιαστεί σε δύο ξεχωριστές συναυλίες, στη Ρόδο (Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών) και στο Καστελόριζο.

Το Μέγαρο πρωτοπορεί επίσης στον τομέα της καθολικής προσβασιμότητας. Σημαντικά παραδείγματα αποτελούν η περσινή παρουσίαση της La Traviata, το Requiem με την MOYSA και η επικείμενη παραγωγή της όπερας «Ο Κουρέας της Σεβίλλης» (Δεκέμβριος), όλες σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας – για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα.

Η εξωστρέφεια του ΟΜΜΘ ενισχύεται και μέσα από τη φιλοξενία παγκόσμιων συνεδρίων που συνεχίζουν δυναμικά και αυτή τη σεζόν.

Δηλώσεις από τη Συνέντευξη Τύπου

Την επετειακή συνέντευξη τύπου τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, η οποία μεταξύ άλλων δήλωσε: «Με ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά γιορτάζουμε σήμερα τα 25 χρόνια του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης – ενός θεσμού που έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί με ποιότητα, εξωστρέφεια και όραμα στο πλευρό της πόλης και του πολιτισμού της. [...] Η δημιουργία του νέου ηχογραφικού κέντρου, με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ταμείου Ανάκαμψης, δίνει στο Μέγαρο νέες προοπτικές και συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Θεσσαλονίκης στον πολιτιστικό χάρτη».

Η Υπουργός έκανε αναφορά στην ιδιαίτερη σημασία της συμπερίληψης, τονίζοντας πως η καθολική προσβασιμότητα σε πολιτιστικά αγαθά αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση μιας σύγχρονης κοινωνίας.

Στη συνέντευξη παρέστη και ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ιάσων Φωτήλας, ο οποίος παρουσίασε το πρώτο επίσημο πρόγραμμα του Μεγάρου από το έτος 2000, ως ιστορική αναδρομή στην έναρξη λειτουργίας του ΟΜΜΘ.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθ. Ευγενία Αλεξανδροπούλου - Αιγυπτιάδου, δήλωσε: «Το 2025 αποτελεί για εμάς μια χρονιά ορόσημο. Είμαστε υπερήφανοι που, με συνέπεια, όραμα και συνεχή προσπάθεια, το Μέγαρο έχει εδραιωθεί στη συνείδηση του κοινού ως ένας κορυφαίος φορέας πολιτισμού, προσφέροντας υψηλής ποιότητας παραγωγές σε ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών ειδών».

Από την πλευρά του, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Χρίστος Γαλιλαίας, ανέφερε: «Η επέτειος των 25 χρόνων βρίσκει το Μέγαρο σε τροχιά ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Ο ρόλος του οργανισμού εκτείνεται πέρα από τις σκηνικές τέχνες – είναι φορέας πολιτιστικής παιδείας και κοινωνικής ενσωμάτωσης, προσφέροντας ευκαιρίες σε νέους και ευάλωτες ομάδες μέσα από τη MOYSA και τα εκπαιδευτικά του προγράμματα».