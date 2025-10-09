Ο δίσκος της Ελένης Δήμου με τίτλο «Η Ζωή Είναι Γυναίκα» κυκλοφόρησε το 1993, από τη δισκογραφική εταιρεία Columbia. Η Μαριανίνα Κριεζή είχε γράψει στίχους, ο Άκης Γκολφίδης είχε επιμεληθεί την παραγωγή, το ομώνυμο τραγούδι είχε ακουστεί αρκετά στο ραδιόφωνο όπως και το «Ψεύτρα Ζωή». Το χαρμάνι των ήχων ήταν όπως σε κάθε δίσκο της Ελένης Δήμου, πολυσυλλεκτικό, με ποπ, ροκ και έθνικ/λαϊκές πινελιές.

Σε μια εποχή που η δισκογραφία ήταν ανοικτή σε ανθρώπους με ευρείς μουσικούς ορίζοντες και αρκετά «πειράματα» σημείωναν επιτυχία (πχ, το «Άστη να Λέει», η συνεργασία του Βασίλη Καρρά με τους Πυξ Λαξ), ο δίσκος «Η Ζωή Είναι Γυναίκα» έγινε χρυσός, αν και υπήρχαν πρσδοκίες πως μπορούσε να σημείωσει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία.

Η Ελένη Δήμου, μια ερμηνεύτρια η οποία στην καλλιτεχνική της διαδρομή έχει συναντηθεί με ονόματα όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Γιάννης Σπανός, ο Τάκης Μπουγάς, ο Μιχάλης Ρακιντζής και ο Χρήστος Νικολόπουλος, είδε τη συγκεκριμένη δισκογραφική της εργασία να αναγνωρίζεται με διθυράμβους από μια αγορά πολύ μακριά από την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευση του Άκη Γκολφίδη στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, ο δίσκος «Η Ζωή είναι Γυναίκα» φιλοξενήθηκε σε έντυπο της Κίνας, το οποίο συνέκρινε την φωνή της με εκείνη της Suzanne Vega και της Tracy Chapman! Ήταν κι αυτή μια (εντυπωσιακή) αναγνώριση!