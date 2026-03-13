Το μήνυμα των Κόρε.Ύδρο. στον Σάκη Ρουβά δεν έφτασε ποτέ

Είναι πολύ δύσκολο να αγαπήσεις κάτι, το οποίο να σου δίνει το χώρο να το βιώσεις πότε σαν το πιο σοβαρό πράγμα που σου συνέβη ποτέ και πότε σαν ένα αστείο.

Οι Κόρε.Ύδρο. έχουν ακόμα παθιασμένους fans και ανθρώπους που τους σιχαίνονται με το ίδιο πάθος. Έχουν βιώσει μια πολύ αμήχανη γνωριμία με τη mainstream τηλεόραση (ναι, για εκείνη τη συνέντευξη στο MAD, μιλάμε, με τον καυγά μεταξύ των παρουσιαστών), έχουν κάνει ένα δίσκο, τη «Φτηνή Ποπ Για Την Ελίτ» που έγινε χρυσός φέτος, 20 χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του, ένα κύκλο τραγουδιών που απαρτίζεται από ροκ διαμάντια που ίσως γίνει χρυσός άλλες δέκα φορές και παίρνει βραβεία από ΑΙ παρουσιαστές (αν το Chat GPT βελτιωθεί λίγο ακόμα).

Τι είναι οι Κόρε.Υδρο.

Οι Κόρε.Ύδρο. είναι ένα ροκ συγκρότημα που γεννήθηκε το 1993 στην Κέρκυρα και περίπου 20 χρόνια αργότερα έπαψε να υφίσταται, όταν τα δύο βασικά του μέλη, ο Παντελής Δημητριάδης και ο Αλέξανδρος Μακρής αποφάσισαν να πάρουν χωριστούς δρόμους.

Το κερκυραϊκό συγκρότημα έζησε μια ζωή κινηματογραφική, ξεκινώντας ως μια περίπτωση DIY, (very) low budget σχήματος μουσικής αναρχίας, δηλαδή μια παρέα παιδιών που έβλεπε MTV, άκουγε indie rock και ήθελε να φτιάξει βίντεοκλιπ και μουσικές και να τις δείξει εκεί έξω. Όμως αυτή η κακοφωνία έκρυβε κάτι μαγικό μέσα της. Ήταν σαν ένα παράξενο παιδί, που ήθελε χρόνο και χώρο για να πει «καλημέρα» στον έξω κόσμο.

Το όνομά σου συλλαβίζοντας

Τη μορφή σου ζωγραφίζοντας

Τα πάντα όλα στη γη τα ζήσαμε μαζί

Μα εσύ μας ξέχασες

Μη μας αφήσεις να αθετήσουμε

Αιώνιας αγάπης υποσχέσεις

Μη μας αφήσεις να χαθούμε

Σε απρόσωπες παρέες με φαντάσματα

Που πριν το τέλος γελάνε

Είναι το τραγούδι «Χωρίς Επίκληση», ένα από τα κομμάτια από τον δίσκο «Όλη η Αλήθεια Για τα Παιδιά του '78», που κυκλοφόρησε το 2009, ένα από τα «όπλα» που είχε στη φαρέτρα του το συγκρότημα, όταν εμφανίστηκε live στην Αθήνα (Gagarin 205) και έγινε ένα μικρό μυστικό για όλα τα indie παιδιά της πόλης, μια «μαγκιά» για την οποία γράφαμε στα blogs και στο MySpace.

Την ίδια εποχή, ο σκηνοθέτης Νίκος Τριανταφυλλίδης, ο άνθρωπος που έκανε το Gagarin ένα μικρό νησί της εναλλακτικής ποπ κουλτούρας, με μνημειώδεις συναυλίες και όχι μόνο, αποκάλυψε πώς είχε γίνει φαν τους, πως το «Χωρίς Επίκληση» είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Στην ταινία του, με τίτλο «Αισθηματίες», την τελευταία της ζωής του, έβαλε την μουσική των Κόρε.Ύδρο.

Η συνεργασία των Κόρε.Ύδρο. με τον Σάκη Ρουβά

Στο podcast «Σκληρές Αλήθειες» του Άρη Δημοκίδη, μαθαίνουμε πως το συγκρότημα, όταν υπέγραψε συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Minos EMI, πριν από την κυκλοφορία του δίσκου «Όλη η Αλήθεια Για τα Παιδιά του '78» είχε ζητήσει δύο γνωστούς καλλιτέχνες για πιθανά ντουέτα.

Ο ένας ήταν η Αρλέτα και ο άλλος ο Σάκης Ρουβάς. Η Αρλέτα υπέστη εγκεφαλικό και η συνεργασία δεν έγινε ποτέ. Ως προς τον συντοπίτη των Κόρε.Ύδρο. Σάκη Ρουβά (για να έλεγε το ρεφρέν του κομματιού «Χωρίς Επίκληση»), δεν μάθαμε ποτέ αν του γνωστοποιήθηκε η πρόταση και αν έστειλε στον Παντελή και τον Αλέξανδρο κάποια απάντηση. Κρίμα.

Ήταν κάποια τρολιά όλο αυτό;

Όχι, δηλαδή δεν παίρνουμε και όρκο. Θα πάρουμε στα σοβαρά τα λόγια του Παντελή Δημητριάδη και θα προσπαθήσουμε να φανταστούμε πόσο επικό θα ήταν ένα τέτοιο ντουέτο και πόσο θα εξόργιζε έντεχνους, ροκάδες, φασαίους και όλους όσους δεν έχουν σταγόνα χιούμορ μέσα τους.