Το Μοιροχάρτι: Οι Active Member παρουσίασαν τον νέο τους δίσκο - 33 χρόνια Low Bap

Στον «αέρα» είναι από το πρωί του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου, ο νέος δίσκος των Active Member, «Το Μοιροχάρτι». Η παραγωγή και των 8 τραγουδιών είναι του B.D.Foxmoor που έχει γράψει και τους στίχους μαζί με τον Ramon (lesakaramon).

Παράλληλα στο βίντεο που ανέβηκε στο Youtube υπάρχει και το Trailer της ταινίας Rec'N'Play που θα βγει στα Village Cinemas στις 4 Δεκεμβρίου.

Το Μοιροχάρτι: Το μήνυμα των Active Member για τον νέο δίσκο

Στο μήνυμά τους στα social media, για την κυκλοφορία του νέου δίσκο, οι Active Member, σημειώνουν: «33 χρόνια Low Bap. Καθίσαμε γύρω απ’ τη φωτιά με τους φίλους τους καλούς και βάλαμε να παίξει ο καινούργιος μας δίσκος όπως παλιά.

Μιλήσαμε λίγο, σωπάσαμε πιο πολύ,γιορτάσαμε κι αφήσαμε τη μουσική να κάνει τα υπόλοιπα. Για όλα όσα μας μεγάλωσαν, για τους δρόμους που μας έμαθαν και για εκείνη τη φλόγα που ακόμα καίει . Εκεί, μέσα στις στάχτες και τη νύχτα, θυμηθήκαμε γιατί ξεκινήσαμε. Δεν ήταν ποτέ μόνο μουσική , ήταν τρόπος να σταθείς όρθιος, να πεις την αλήθεια σου με ή χωρίς μικρόφωνα και να την αφήσεις να ταξιδέψει . Η κληρονομιά ζει μέσα σε κάθε ρίμα, κάθε βήμα, κάθε στιγμή που μένει αληθινή. Αφιερωμένο σε όσους κρατάνε τη φλόγα τους ζωντανή . Εις Υγείαν και άριστες ευχές για όσα έπονται. Ο νέος μας δίσκος είναι πλέον γεγονός».