Μετά την μαγευτική τους συναυλία στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το μουσικό σχήμα Asterismyth ανεβαίνει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει το σύνολο του άλμπουμ Asterismyth – Music about the Constellations and Mythical Figures, καθώς και νέο ανέκδοτο υλικό.

Το project του συνθέτη και πιανίστα Στέφανου Κοζάνη είναι εμπνευσμένο από την ελληνική μυθολογία και τους αστερισμούς, δημιουργώντας ένα ηχητικό σύμπαν όπου η jazz, η κλασική μουσική και η ελληνική παράδοση συναντούν την αφήγηση, την ποίηση και το τραγούδι.

Κάθε σύνθεση αφηγείται την ιστορία ενός αστερισμού και του μυθικού προσώπου που τον συνοδεύει — από τον Περσέα, την Ανδρομέδα και την Κασσιόπη έως άλλες φαντασμαγορικές μορφές του ουρανού, ενώ ο ήχος προτρέπει το κοινό να ταξιδέψει στο απέραντο σύμπαν που πάντα γοητεύει τους ανθρώπους. Οι συνθέσεις, με έμπνευση την τεράστια κληρονομιά χιλιάδων ετών, αποτελούν μια έκπληξη και μια διαφορετική προσέγγιση της live διαδικασίας που συμβαίνει στη σκηνή.

Ο Στέφανος Κοζάνης, ιδιαίτερα ενεργός στη jazz σκηνή της χώρας, με εξαιρετικούς μουσικούς δίπλα του, δίνει σύγχρονες διαστάσεις σε παγκόσμια γνωστούς μύθους και συμβολισμούς.

Το άλμπουμ έχει ήδη λάβει ιδιαίτερα θετικές κριτικές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Line-up:

Κατερίνα Κωνσταντίνου – φωνή, στίχοι, αφήγηση

Δημήτρης Μαργαρίτης – βιολί, ποίηση

Στέφανος Κοζάνης – πιάνο, σύνθεση

Κώστας Πατσιώτης – κοντραμπάσο

Νίκος Σιδηροκαστρίτης – τύμπανα

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, 21.30

Half Note Jazz Club – Τριβωνιανού 17, Μετς

Πληροφορίες / Κρατήσεις: 210 9213310

https://asterismyth.com/