Mποφίλιου και Χαρούλης σε παγκόσμια περιοδεία για τους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι

Το Hellenic Music Ensemble, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του αναγνωρισμένου συνθέτη και μαέστρου Πάνου Λιαρόπουλου, ανακοινώνει την έναρξη μιας σημαντικής παγκόσμιας περιοδείας για το 2026, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση δύο κορυφαίων μορφών της ιστορίας της ελληνικής μουσικής: του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι.

Η μουσική των δύο παγκόσμιας φήμης Ελλήνων συνθετών, ταξιδεύει αυτόν τον χειμώνα στον κόσμο και θα περάσει από 21 πόλεις και 9 χώρες, με τις πιο αντιπροσωπευτικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη. Το πρόγραμμα θα ζωντανέψει τη μουσική των δύο μεγάλων δημιουργών στις πιο εμβληματικές αίθουσες συναυλιών του κόσμου.

Η παγκόσμια πρεμιέρα θα γίνει στις 11 Ιανουαρίου 2026, στο ιστορικό Theatre Royal Drury Lane του Λονδίνου, ενώ κορυφαίοι σταθμοί θα είναι το Carnegie Hall, στη Νέα Υόρκη και η εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ.

Με τη σφραγίδα παραγωγής της GTP Entertainment, το Hellenic Music Ensemble και η 21μελής ορχήστρα του, γιορτάζουν τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι και υπόσχονται ένα ανεπανάληπτο μουσικό ταξίδι. Με συναίσθημα και σεβασμό, η ελληνική μουσική, ως κομμάτι του πολιτισμού που μας διαμόρφωσε, παίρνει νέα πνοή από τον Γιάννη Χαρούλη και τη Νατάσσα Μποφίλιου.

«Αυτή η περιοδεία δεν είναι απλώς μια συναυλία· είναι μια παγκόσμια γιορτή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και ένας φόρος τιμής σε δύο συνθέτες, η μουσική των οποίων εξακολουθεί να συγκινεί και να αντηχεί πέρα από σύνορα», δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής Πάνος Λιαρόπουλος.

Οι πρώτες στάσεις της Παγκόσμιας Περιοδείας Hellenic Music Ensemble 2026:



Ευρώπη

Σάββατο 10 Ιανουαρίου | Άμστερνταμ, Ολλανδία — RAI Theater

Κυριακή 11 Ιανουαρίου | Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο — Theatre Royal Drury Lane

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου | Βρυξέλλες, Βέλγιο — Bozar, Henry Le Boeuf Hall

Τρίτη 13 Ιανουαρίου | Νυρεμβέργη, Γερμανία — Meistersingerhalle, Large Hall

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου | Στουτγκάρδη, Γερμανία — Liederhalle

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου | Βιέννη, Αυστρία — Halle F, Wiener Stadthalle

Σάββατο 17 Ιανουαρίου | Αμβέρσα, Βέλγιο — Koningin Elisabethzaal

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες και οι στάσεις της περιοδείας στη Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία.