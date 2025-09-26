Νατάσσα Μποφίλιου: Η συγκινητική στιγμή που ο πατέρας της τραγούδησε πλάι της

Η πιο συγκινητική στιγμή επί σκηνής για την Νατάσσα Μποφίλιου, στο πλαίσιο των φετινών εμφανίσεων της αγαπημένης τραγουδίστριας ήρθε όταν εκείνη μοιράστηκε την σκηνή με τον πατέρα της, Νίκο Μποφίλιο.
Ο πατέρας της Νατάσσας, ανέβηκε στην σκηνή ερμηνεύοντας «Πάνω Στην Τσιμινιέρα» του Γιώργου Νταλάρα, ενώ στην συνέχεια τραγούδησε το «Κάποτε Θα έρθουν» του Παύλου Σιδηρόπουλου.
«Σκεφτόμουν να λέγαμε κάτι άλλο, αλλά με αφορμή την απεργία, που δεν θα λείψει κανείς, θα του πω στο αυτί να πει ένα άλλο κομμάτι», ανέφερε η Νατάσσα Μποφίλιου προτού παραδώσει το μικρόφωνο στον πατέρα της.
Ο Νίκος Σιδηρόπουλος έφερε συγκίνηση στο κοινό που παρακολούθησε την συναυλία, παρασύροντας το στο τραγούδι μαζί του και χαρίζοντας μοναδικές στιγμές που θα θυμούνται όλοι.
