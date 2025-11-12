Μενού

O Αλέξανδρος Κτιστάκης επιστρέφει στον Σταυρό του Νότου

Ο Αλέξανδρος Κτιστάκης ξεκινάει τις χειμερινές του εμφανίσεις για ακόμη μια χρονιά στον Σταυρό του Νότου.

Ο Αλέξανδρος Κτιστάκης σε συναυλία
Αλέξανδρος Κτιστάκης | © Γιάννης Μαργετουσάκης
Ο Αλέξανδρος Κτιστάκης ξεκινάει τις χειμερινές εμφανίσεις του, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στον Σταυρό του Νότου.

Παρέα με τους συνεργάτες του θα παρουσιάσει  τα τραγούδια της  προσωπικής του δουλειάς με τίτλο «Τα Μαύρα», τραγούδια αγαπημένων του τραγουδοποιών καθώς και κάποια ακυκλοφόρητα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ

Στο τραγούδι η Ηλιάνα Πασπάλα
 

Μαζί του οι συνεργάτες του:

Θανάσης Αρχανιώτης - Τύμπανα
Σπύρος Βρυώνης - Ηλεκτρική κιθάρα
Διονύσης Μακρής - Ηλεκτρικό μπάσο
Δημήτρης Μπρέντας - Πνευστά
Χρήστος Ψαρομήλιγκος - Βιολί
Γιάννης Ταβουλάρης - ηχοληψία

 

Ώρα Έναρξης: 22:30
Τιμή Εισόδου: 14€

