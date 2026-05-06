Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα για μια μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Πέτρας

Ο Γιάννης Χαρούλης έρχεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας, για μια βραδιά γεμάτη τραγούδια που έχουν αγαπηθεί, μουσικές μνήμες και νέες δημιουργίες.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής επιστρέφει στην Αθήνα με μια συναυλία που θα ενώσει σημαντικές στιγμές της δισκογραφίας του με καινούρια τραγούδια που ετοιμάζει μαζί με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου. Με τον γνώριμο τρόπο του, ο Γιάννης Χαρούλης στήνει στη σκηνή μια μουσική συνάντηση με ένταση, συναίσθημα και άμεση επαφή με το κοινό.

Μαζί του παίζουν οι μουσικοί: Λευτέρης Ανδριώτης στη λύρα, Γιώργος Δούσος στα πνευστά, Βασίλης Νησσόπουλος στο μπάσο, Σωτήρης Μαυρονάσιος στα τύμπανα, Αλέκος Βουλγαράκης στην κιθάρα, Γιώργος Αγγελάκης στο τρομπόνι και Τάσος Βαλκάνης στην τρομπέτα.

Ταυτότητα συναυλίας

Καλλιτέχνης: Γιάννης Χαρούλης

Χώρος: Θέατρο Πέτρας

Ημερομηνία: Δευτέρα 15 Ιουνίου

