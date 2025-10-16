Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στην Κεντρική σκηνή του Σταυρού Του Νότου, για άλλη μία χρονιά, και θα μας κρατάει παρέα κάθε Σάββατο, από τις 22 Νοεμβρίου.
Με ένα πλούσιο αλλά και ανανεωμένο πρόγραμμα με πολλά αγαπημένα δικά του τραγούδια, χωρίς όμως να λείπουν οι ιδιαίτερες μουσικές επιλογές από το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι.
Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς, μας υπόσχονται μοναδικές μουσικές βραδιές.
Στην παρέα τους στο τραγούδι και το βιολί, η Δήμητρα Μπουλούζου.
Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις : Άκης Κατσουπάκης
Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας
Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός
Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος
Μπάσο: Σπύρος Μάζης
Ακορντεόν: Θάνος Σταυρίδης
Φωνή /Βιολί: Δήμητρα Μπουλούζου
Εισιτήρια: more.com
