Ο Κώστας Μακεδόνας και ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος στο studio

Ο Κώστας Μακεδόνας και ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος στο studio για το νέο τους album. Πότε θα κυκλοφορήσει.

Ο Κώστας Μακεδόνας και ο συνθέτης Γιάννης Χριστοδουλόπουλος ετοιμάζουν πυρετωδώς στο studio το νέο τους album!

Αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του νέου έτους και ένας από τους λόγους που θα το κάνει τόσο ξεχωριστό είναι το όνομα του στιχουργού!

Ο κορυφαίος στιχουργός του ελληνικού τραγουδιού, Λευτέρης Παπαδόπουλος, γράφει τους στίχους για τα νέα τραγούδια του Κώστα Μακεδόνα και ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος υπογράφει τις μελωδίες και τις ενορχηστρώσεις!

Το album αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα από το Ogdoo music group!

