O μόνος Δυτικός καλλιτέχνης που βρίσκεται στην κορυφή του κινεζικού YouTube

Τι είναι το Bilibili; Με μια πρόταση μπορούμε να το περιγράψουμε ως το κινέζικο YouTube. Στην πραγματικότητα είναι κάτι λίγο πιο περίπλοκο και εξελιγμένο, καθώς φιλοξενεί βίντεο με διάφορα θέματα, όπως anime, μουσική, χορό, επιστήμη και τεχνολογία, ταινίες, δράμα, μόδα και βιντεοπαιχνίδια, αλλά είναι επίσης γνωστό για τις εκτεταμένες παρωδίες σε στυλ kuso που δημιουργούν ντόπιες ανερχόμενες περσόνες.

Δεν παίζει εδώ ο Teosty και ο 2j δηλαδή.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 2010, το Bilibili άρχισε να επεκτείνεται σε ένα ευρύτερο κοινό πέρα από τη βασική του εξειδικευμένη αγορά που επικεντρωνόταν σε animation, comics και games (ACG), και έχει εξελιχθεί σε μια σημαντική κινεζική πλατφόρμα over-the-top streaming, προσφέροντας video on demand, όπως ντοκιμαντέρ, ψυχαγωγικές εκπομπές και άλλο πρωτότυπο πρόγραμμα.

Οι καινοτομίες δεν σταματάνε εδώ.

Το Bilibili είναι γνωστό για το σύστημα σχολιασμού danmu (σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει: «κουρτίνα από σφαίρες») με σχόλια που κυλούν στην οθόνη. Παρέχει επίσης υπηρεσία ζωντανής μετάδοσης, όπου το κοινό μπορεί να αλληλεπιδρά με τους streamers. Και όταν λέμε αλληλεπίδραση, δεν σημαίνει «ρίχνω αυγά στα παράθυρα των σπιτιών τους», αλλά σίγουρα υπάρχει μια αρκετά μεγάλη γκάμα με λειτουργίες αλληλεπίδρασης, που ξεπερνά το "poke" του Facebook.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2022, ο μέσος αριθμός μηνιαίων ενεργών χρηστών της πλατφόρμας έφτασε περίπου τα 332,6 εκατομμύρια, εκ των οποίων 28,5 εκατομμύρια ήταν συνδρομητές που πλήρωναν.

Μερικά στατιστικά στοιχεία με ενδιαφέρον

Τop 10 videos - Bilibili | Reddit

Ένας μονολόγος του Πάτρικ του Αστερία (!) για ένα «συνηθισμένο άτομο» (ο Μπομπ Σφουγγαράκης που είναι;), συμβουλές πάνω στο μάθημα της χημείας και πολλά πολλά μαθηματικά! Επίσης και ο Ρικ Άστλεϊ με το "Never Gonna Give You Up" με σχεδόν 94 εκατομμύρια θεάσεις. Μη γελάσετε ποτέ ξανά με τον Ρικ Άστλέι και τον ύμνο του rickrolling, θα βρείτε μερικά εκατομμύρια Κινέζους φανς του να σας απαντήσουν όπως σας αξίζει.

Άραγε σε ένα παράλληλο σύμπαν, το YouTube παίζει μόνο κινέζους ινφλουένσερ;