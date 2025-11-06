Ο παλιός ο δρόμος: Κυκλοφορεί το νέο τραγούδι - video clip του Γιάννη Διονυσίου

Κυκλοφορεί το νέο τραγούδι – video clip «Ο παλιός ο δρόμος» με τη φωνή του Γιάννη Διονυσίου σε στίχους, μουσική και ενορχήστρωση του Γιάννη Παπαγεωργίου.

Η κυκλοφορία αποτελεί προπομπό του νέου δισκογραφικού album με τίτλο «Λακούβα», που αναμένεται να κυκλοφορήσει πολύ σύντομα.

«Έχοντας στο μυαλό μου τη φωνή του Γιάννη, τον "Παλιό δρόμο" τον έγραψα στο αυτοκίνητο με σύμμαχο τη θέα που προσφέρουν οι επαρχιακοί δρόμοι και οι εκπλήξεις των παράδρομων έναντι των εθνικών οδών και της ισοπεδωτικής ομοιομορφίας.» Γ.Π.

Οι δύο καλλιτέχνες, μετά από αρκετά χρόνια φιλίας και ξεχωριστής μουσικής πορείας συναντιούνται για πρώτη φορά δισκογραφικά ενώ ταυτόχρονα ξανανεβαίνουν μαζί στη σκηνή, αυτό τον χειμώνα για να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους με αφετηρία τα Σάββατο 8, 15 και 22 του Νοεμβρίου στον «Σταυρό του Νότου»!

Έπαιξαν οι μουσικοί Γιώργος Γεωργόπουλος (μπουζούκι), Κώστας Ιακώβου (μπουζούκι), Αθηνόδωρος Καρκαφίρης (φωνητικά), Κωνσταντίνος Μιχαλάκης (ακορντεόν), Γιάννης Παπαγεωργίου (ακουστική κιθάρα), Άγης Παπαπαναγιώτου (ηλεκτρικό μπάσο), Στρατής Σκουρκέας (κρουστά) και Θανάσης Τσακιράκης (τύμπανα).

Η ηχοληψία και η μίξη έγιναν από τον Γιάννη Ταβουλάρη (Studio Συν Ένα) ενώ το mastering από τον Δημήτρη Σίντο. Ο σχεδιασμός εξωφύλλου και η γραφιστική επιμέλεια από τον Παναγιώτη Ανδριανό. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία του video clip υπογράφει ο Μελέτης Μοίρας.

Οι στίχοι του τραγουδιού

Τον παλιό το δρόμο πάντα επέλεγα

κι ας αργήσω λίγο μέσα μου έλεγα

τον παλιό που ξεχειλίζει χρώματα

μνήμες φέρνει παιδικές κι αρώματα

Το αμάξι το παλιό με τις ταχύτητες

ήρεμα και χαμηλές ταχύτητες

τα μαλλιά στον άνεμο να δέρνονται

κι ας τα air condition να μαραίνονται

Γιατί αν μεγαλώνουν τα προβλήματα

είναι ο χρόνος που μετράει σε χρήματα

φτιάχνω το λοιπόν τα πήγαινε έλα μου

κι έχω συντροφιά μου την κοπέλα μου

Το στενό το δρόμο τον αλάνικο

που 'χε στη στροφή ένα βενζινάδικο

τώρα μαραζώνουν στα τσιμέντα

δυο κλωνάρια δυόσμος και άγρια μέντα

Στάση για σουβλάκι στην καντίνα μας

όχι πλαστικούρα στη ρουτίνα μας

μακριά από φόρους και διόδια

και χαλάλι του φορτηγατζή τα εμπόδια