Ο Πολ Μακάρτνεϊ θα κυκλοφορήσει (σκόπιμα) ένα κακό τραγούδι

Άναρχοι ήχοι και σχεδόν σιωπηλό: Κανείς δεν περίμενε ότι ο ζωντανός θρύλος της μουσικής Πολ Μακάρτνει (Paul McCartney) θα κυκλοφορούσε ένα τραγούδι με άναρχους ήχους και σχεδόν...σιωπηλό.

Ωστόσο, δεν είναι όλα έτσι όπως φαίνονται. Ο Μακάρτνει είχε λόγο που κυκλοφόρησε τραγούδι μετά από πέντε χρόνια και είχε λόγο που το έκανε «αδιάφορο» και όπως όλα δείχνουν «κακό» (και ας μην το έχουμε ακούσει ακόμα).

Ο Guardian λοιπόν αποκαλύπτει ότι ο μουσικός συμμετέχει σε μια πρωτότυπη διαμαρτυρία ενάντια στην τεχνητή νοημοσύνη και τα πνευματικά δικαιώματα.

Ο δίσκος - ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει τέλος του μήνα - ονομάζεται «Is This What We Want?» και καλλιτέχνες θα κυκλοφορήσουν κομμάτια ενάντια στην κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων από εταιρείες AI.

Το κομμάτι του Πολ Μακάρτνεϊ

Ξεχάστε τα εμβληματικά κιθαριστικά riffs, και τα ρεφρέν που μένουν στην αιωνιότητα. Το νέο τραγούδι του Πολ Μακάρτνεϊ, θα έχει διάρκεια δύο λεπτά και 45 δευτερόλεπτα και θα υπάρχει μόνο ένα ήσυχο σφύριγμα και ένας περίεργος θόρυβος.

Αυτό υποδηλώνει ότι αν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης εκμεταλλεύονται άδικα την πνευματική ιδιοκτησία των μουσικών για να εκπαιδεύσουν τα γενετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους, το δημιουργικό οικοσύστημα θα καταστραφεί και η πρωτότυπη μουσική θα σιγήσει.

Ο ΜακΚάρτνεϊ, 83 ετών, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, έχει προσθέσει το κομμάτι στη Β' πλευρά ενός LP με τίτλο Is This What We Want?, το οποίο είναι γεμάτο με άλλες σιωπηλές ηχογραφήσεις και θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο αργότερα αυτό το μήνα.

Το νέο τραγούδι του Μακάρτνεϊ ονομάζεται (bonus track) και, όπως και τα καλύτερα τραγούδια του, θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει αρχή, μέση και τέλος. Ξεκινά γρήγορα και αρχίζει με 55 δευτερόλεπτα θορύβου από την κασέτα, πριν από 15 δευτερόλεπτα ακαθόριστου θορύβου που θα μπορούσε να είναι κάποιος που ανοίγει μια πόρτα και περπατά, πριν καταλήξει σε άλλα 80 δευτερόλεπτα θορύβου με διακοπές και τελειώνει με ένα αργό και συγκινητικό fadeout.

Ο ΜακΚάρτνεϊ, ήταν ένας από τους ηγετικούς εκπροσώπους της βρετανικής μουσικής σκηνής που εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα σχέδια των υπουργών να συνάψουν μια νέα συμφωνία μεταξύ δημιουργικών και εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Open AI, η Google, η Anthropic και η xAI του Elon Musk, οι οποίες απαιτούν πρόσβαση σε τεράστιους όγκους πληροφοριών εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων και μουσικής.

«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτό, γιατί μπορεί να πάρει τον έλεγχο και δεν θέλουμε να συμβεί αυτό, ειδικά για τους νέους συνθέτες και συγγραφείς, για τους οποίους μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος να κάνουν καριέρα», δήλωσε ο McCartney για την τεχνητή νοημοσύνη. «Αν η τεχνητή νοημοσύνη το εξαλείψει αυτό, θα είναι πραγματικά πολύ λυπηρό».