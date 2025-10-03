Μενού

Ο σπουδαίος τραγουδοποιός Νίκος Ζούδιαρης έρχεται στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, ο Νίκος Ζούδιαρης έρχεται στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού.

Reader symbol
Newsroom
ο Νίκος Ζούδιαρης στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού
  • Α-
  • Α+

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου ο Νίκος Ζούδιαρης θα παρουσιάσει στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού ένα πρόγραμμα με τίτλο Α’ και Β΄ Ανάγνωση.

Μια αναδρομή στο σύνολο του ρεπερτορίου του σπουδαίου τραγουδοποιού, με το πηγαίο ταλέντο, με ερμηνευτή τον ίδιο. Μαζί με την εξαιρετικά ταλαντούχα, Αλεξάνδρα Γκουντούλια, με την οποία κυκλοφόρησε και τον νέο του album Mascaronτον Αριστείδη Χατζησταύρου και τον Δημήτρη Τσεκούρα, θα διανύσουν "αλλιώς" μια διαδρομή από την Αγορά του Κόσμου (1993) έως την τελευταία δισκογραφική δουλειά του.

Δύο κιθάρες, κοντραμπάσο, δύο φωνές και φύγαμε!

Σαν να «χρώσταγα» αυτό το ταξίδι σ’ ένα παιδί με κοντά παντελονάκια, που τελευταία συναντώ αναπάντεχα μέσα μου όλο και πιο συχνά, να με κοιτάζει ντροπαλά και να φεύγει. Κι όλο θέλω να του πω, «Νικολάκη, που μικρός ονειρεύτηκες έναν κόσμο ολόκληρο, εσύ είμαι, εγώ είσαι! Δε σε πρόδωσα, δε σε ξέχασα, πάμε να παίξουμε τα τραγούδια μας για πρώτη φορά!».

 

Ημερομηνία: Σάββατο 1η Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Καλλιτέχνης: Νίκος Ζούδιαρης

Μουσικοί: Δημήτρης Τσεκούρας, Αριστείδης Χατζησταύρου

Χώρος: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

 

Συμμετέχουν: Αλεξάνδρα Γκουντούλια

 

Σημεία Προπώλησης:ticketservices.gr

Τιμή εισιτηρίου:Α’ Ζώνη 25 ευρώ, Β’ Ζώνη 20 ευρώ, Γ’ Ζώνη 15 ευρώ Εξώστης 10 ευρώ

Πληροφορίες Χώρου:Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, Καρύτση 8, Αθήνα

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

επιστροφή Reader Bold

BEST OF LIQUID MEDIA

ΜΟΥΣΙΚΗ