Ο Σταύρος Λάντσιας παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ «Waving Hands» στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»

Ο Σταύρος Λάντσιας, μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες εμφανίσεις του με το best seller άλμπουμ «My Ennio Morricone», επιστρέφει στον ιστορικό «Παρνασσό» στις 20 & 21 Δεκεμβρίου, πλαισιωμένος από επτά εξαιρετικούς μουσικούς, για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο του προσωπικό έργο «Waving Hands», το οποίο ήδη έχει κάνει μεγάλη αίσθηση.

Το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο από τη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών του και χαρακτηρίζεται από ανεξίτηλες μελωδίες και χορευτικούς ρυθμούς που μεταδίδουν άμεσα θετική ενέργεια. Ένα απόλυτα feel good έργο, γεμάτο κινηματογραφική αύρα και την αφοπλιστική χαρά που γεννά η πατρότητα.

Δεν είναι τυχαίο ότι τον έχουν αποκαλέσει «ενορχηστρωτή συναισθημάτων». Ο Σταύρος Λάντσιας έχει τον δικό του, αναγνωρίσιμο τρόπο να μετατρέπει τις προσωπικές του στιγμές σε μουσικές ιστορίες που μιλούν σε όλους.

Οκτώ μουσικοί επί σκηνής, με έγχορδα και πνευστά, υφαίνουν μια πλούσια παλέτα ηχοχρωμάτων και συναισθημάτων, χαρίζοντας στο κοινό μια πραγματικά ανεπανάληπτη εμπειρία.

«Η πατρότητα είναι για μένα μια πρωτόγνωρη και βαθιά δημιουργική εμπειρία. Κάθε μελωδία αφηγείται μια μικρή ιστορία για τις αμέτρητες ξεχωριστές στιγμές που περνάω με τις υπέροχες κόρες μου… Αφιερωμένο στην Άρτεμις και την Ίριδα.» — Σ. Λάντσιας

Συντελεστές:

Σταύρος Λάντσιας: Πιάνο, Συνθέσεις

Μιχάλης Καλκάνης: Κοντραμπάσο

Μιχάλης Καπηλίδης: Τύμπανα

Δημήτρης Παπαδόπουλος: Τρομπέτα

David Lynch: Τενόρο Σαξόφωνο, Φλάουτο

Σπύρος Ασημακόπουλος: Τρομπόνι

Sergiu Nastasa: Βιολί

Σοφία Ευκλείδου: Τσέλο

Σχεδιασμός Φωτισμού: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Στον χώρο της συναυλίας θα λειτουργεί σημείο πώλησης με CD, βινύλια, συλλεκτικά T-shirts & τσάντες

Info

Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»

Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8

Ώρα Έναρξης: 21.00



Εισιτήρια

25€ (διακεκριμένη ζώνη / σειρές 1–4)

(διακεκριμένη ζώνη / σειρές 1–4) 20€ (γενική είσοδος / σειρές 5–15 & εξώστης)

(γενική είσοδος / σειρές 5–15 & εξώστης) 15€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

Προπώληση

TicketServices

Ηλεκτρονικά: https://www.ticketservices.gr/event/parnassos-stavros-lantsias-octet-waving-hands/?lang=el

Ταμείο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα (Στοά Πεσμαζόγλου)

Τηλεφωνικά: 210 7234567

Online: www.ticketservices.gr