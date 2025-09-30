Ο θείος που κάθεται με τη νεολαία ρώτησε να μάθει ποιος είναι ο Bad Bunny

Οι προβολείς έπεσαν ξανά σε έναν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της δεκαετίας, τον Bad Bunny, αφού ανακοινώθηκε πως θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του ημιχρόνου στο Super Bowl 60.

Αλλά και ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι ο φετινός headliner αφού ο Πορτορικανός τραγουδιστής, ράπερ και τραγουδοποιός, έχει καταφέρει να φέρει τη λάτιν τραπ και τη reggaeton στο βάθρο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας και να είναι ο τρίτος καλλιτέχνης με τα περισσότερα streams στον κόσμο για το 2024, πίσω από την Taylor Swift και τον The Weeknd.

(Photo by Paul R. Giunta/Invision/AP)

Αυτή είναι η ζωή του Bad Bunny μέσα από τις δικές του αφηγήσεις:

Ο άνθρωπος έκανε έναν ολόκληρο πλανήτη να μάθει τη reggaeton σκηνή

Ο Benito Antonio Martínez Ocasio γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1994 στην παραλιακή πόλη Vega Baja του Πουέρτο Ρίκο. Ο πατέρας του ήταν οδηγός φορτηγού και η μητέρα του δίδασκε αγγλικά. Έχει δύο μικρότερους αδελφούς, τον Bernie και τον Bysael.

Η πρώτη του επαφή με τον κόσμο της μουσικής λέγεται ότι ξεκίνησε με τη χορωδία της εκκλησίας. Μάλιστα, συμμετείχε μέχρι τα 13 του χρόνια, κάτι που του έδωσε τις πρώτες του μουσικές βάσεις. Όμως η μουσική που τον σημάδεψε δεν ήταν μόνο εκκλησιαστική, άκουγε Daddy Yankee, Vico C και άλλους της reggaeton σκηνής.

Άρχισε να φτιάχνει δική του μουσική στο δωμάτιο του και να ανεβάζει κομμάτια στο SoundCloud. Σύντομα άρχισαν να τον προσέχουν. Το όνομα Bad Bunny όπως είχε πει σε συνέντευξή του στο ET, γεννήθηκε στην πραγματικότητα από μια παλιά φωτογραφία του, στην οποία φορούσε αυτιά κουνελιού στο σχολείο, είχε θυμωμένο βλέμμα και ανέβασε για πλάκα.

Εργαζόταν ως ταμίας σε σούπερ μάρκετ, συνεχίζοντας να δημιουργεί μουσική, μέχρι που το 2016 ένα από τα κομμάτια του, το “Diles”, τράβηξε την προσοχή του παραγωγού DJ Luian και άνοιξε τον δρόμο για την επαγγελματική του πορεία.

Από εκεί και πέρα, τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους.

Διαμορφώνοντας την ποπ κουλτούρα

Σε μια συνέντευξη του 2021 , ο Bad Bunny είπε: «Είμαι χαρούμενος που βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου δεν χρειάζεται να αλλάξω τίποτα στον εαυτό μου - ούτε το μουσικό μου στυλ, ούτε τη γλώσσα μου, ούτε την κουλτούρα μου - για να πάω μακριά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τραγουδήσω ποτέ στα αγγλικά. Έχω ήδη τραγουδήσει στα ιαπωνικά, οπότε ίσως μια μέρα τραγουδήσω στα αγγλικά. Είναι υπέροχο να κάνω τα πράγματα με τον δικό μου τρόπο».

Το 2022, το στούντιο άλμπουμ Un Verano Sin Ti (Ένα καλοκαίρι χωρίς εσένα) έγινε το πρώτο ισπανόφωνο άλμπουμ που έφτασε στο νούμερο ένα στις ΗΠΑ και έγινε το πιο δημοφιλές άλμπουμ στο Spotify για εκείνη τη χρονιά, με δισεκατομμύρια streams.

Άρχισε να αποκτά όλο και μεγαλύτερο κοινό και άρχισε να διαδίδει τον ήχο από τις ρίζες του, επειδή κάνει κάτι που στην εποχή μας είναι πολύ πιο σημαντικό από ανέμελα χιτάκια.

Μετά την καταστροφή του τυφώνα Maria, προσπάθησε να αποτυπώσει το πνεύμα του Πουέρτο Ρίκο στο Estamos Bien. Όταν ερμήνευσε το τραγούδι στο The Tonight Show with Jimmy Fallon, ο Bad Bunny υπενθύμισε στο κοινό ότι πολλά νοικοκυριά στο Πουέρτο Ρίκο ήταν ακόμα χωρίς ρεύμα ένα χρόνο μετά την καταιγίδα του Σεπτεμβρίου 2017. Θίγει την κοινωνική αδικία, την οικονομική κρίση, υποστηρίζει την LGBTQ+ κοινότητα και καταγγέλλει μέσα από τη μουσική του τη βία κατά των γυναικών.

Σήμερα είναι τρεις φορές βραβευμένος με Grammy για τα τραγούδια «Titi Me Pregunto», «Dakiti», «Moscow Mule» και «I Like It». Η τελευταία δουλειά του Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos , κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2025 και παρέμεινε τέσσερις εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200.

Πριν την ανακοίνωση για το Super Bowl 60 ο Bad Bunny ήρθε ξανά στο προσκήνιο καθώς παρά τις τεράστιες συναυλίες του στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν τις συμπεριέλαβε στο παγκλόσμιο tour του. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό I-D, εξήγησε ότι αν είχε προγραμματίσει συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα φοβόταν πως η ICE «θα μπορούσε να βρίσκεται έξω (σ.σ. από τη συναυλία μου)».

Θυμίζουμε πως ο Bad Bunny είχε εμφανιστεί στο παρελθόν στη σκηνή του Super Bowl ως guest καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Shakira και της Jennifer Lopez το 2020, κατά την οποία ερμήνευσε το κομμάτι «I Like It», που έγινεστη συνέχεια Νο. 1 στα charts, με τη συμμετοχή της Cardi B και του J Balvin.