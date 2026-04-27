Ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» φιλοξενεί μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση για τους φίλους της κλασικής μουσικής, αφιερωμένη σε έργα του συνθέτη Θεόδωρου Στάθη. Μέσα από τις συνθέσεις του αναδεικνύονται καίρια ζητήματα, όπως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, το περιβάλλον, η ανθρωπιά και η παιδεία, επαναπροσδιορίζοντας το πολιτιστικό μας υπόβαθρο απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, 20:30

Μουσική διεύθυνση: Ραφαήλ Πυλαρινός

Σολίστ: Τενόρος Φίλιππος Μοδινός, με το Κουαρτέτο Αθηνών

Πρόγραμμα

Η συναυλία περιλαμβάνει τρία εμβληματικά έργα:

«Δελφικό Ερώτημα» (Κουαρτέτο εγχόρδων)

Ένα έργο που σχολιάζει την κατάσταση της δημοκρατίας, με ισότιμη συμμετοχή όλων των οργάνων σε έναν ζωντανό μουσικό διάλογο.

Ένα συγκινητικό έργο αφιερωμένο στη μνήμη αγαπημένων προσώπων.

Το κεντρικό έργο της βραδιάς, βασισμένο στο ομώνυμο ποίημα του Κωνσταντίνου Μπούρα (λιμπρέτο του συνθέτη), που πραγματεύεται την πορεία και την κατάσταση του πλανήτη.

Ερμηνεία: Φίλιππος Μοδινός (τενόρος), με τη συνοδεία χορωδίας και του Κουαρτέτου Αθηνών

Συντελεστές

Κουαρτέτο Αθηνών:

Απόλλων Γραμματικόπουλος (Α’ βιολί), Παναγιώτης Τζιώτης (Β’ βιολί)

Αγγελική Γιαννάκη (βιόλα), Ισίδωρος Σιδέρης (τσέλο)

«Ηδύμουσον» φωνητικό σύνολο της Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Πολύμνια»:

Έφη Δημητρέλου (σοπράνο), Βάγια Κωφού (άλτο), Fabio Cruz (τενόρος), Νίκος Συρόπουλος (μπάσος)

Μουσική προετοιμασία: Φρίξος Μόρτζος

Εκτέλεση παραγωγής: Arietta Productions

Διεύθυνση παραγωγής: Κική Δημητριάδη

Επιμέλεια παραγωγής: Σταυρούλα Σιάνου, Σπύρος Τερζής

Δημόσιες σχέσεις & επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα

Πληροφορίες

Τοποθεσία: Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»

(Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα)

Ώρα έναρξης: 20:30

Είσοδος: Ελεύθερη

Κρατήσεις θέσεων: 210 7232267