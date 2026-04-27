Δεν τον αναγνωρίζεις με την πρώτη: Πώς είναι σήμερα ο Μήτσος από το «Ευτυχισμένοι Μαζί»

Το «Ευτυχισμένοι Μαζί» είναι μία από τις πλέον επιτυχημένες σειρές του Mega, κάνοντας την τηλεθέαση να χτυπά «κόκκινο» στην Α' προβολή της, ενώ από το 2009 οπότε και έπεσαν οι τίτλοι τέλους μέχρι και σήμερα, η σειρά έχει προβληθεί με επιτυχία πολλές φορές από τον σταθμό.

Ο Κώστας Ιντζεγιάν, ο οποίος υποδυόταν τον «Μήτσο» έδωσε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόν1» στο YouTube και σε απόσπασμα που προβλήθηκε στο TikTok, αναφερόμενος στον ρόλο του, αυτοσαρκάστηκε λέγοντας: «Κοιτάχτε πώς έχει γίνει ο Μήτσος από το "Ευτυχισμένοι Μαζί"».

Σε ερώτηση για το αν τον αναγνωρίζουν ακόμα στον δρόμο, ο Κώστας Ιντζεγιάν απάντησε πως συνήθως του λένε: «Κάτι μου θυμίζεις, δεν μπορώ να θυμηθώ από πού σε ξέρω».

Ακόμα ο γνωστός ηθοποιός δεν έκρυψε πως την περίοδο που έπαιζε στο Ευτυχισμένοι Μαζί, παράλληλα δούλευε σε εταιρεία πληροφορικής, ενώ πήγαινε και σε δραματική σχολή.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για ποιον λόγο εξαφανίστηκε μετά την επιτυχία της σειράς, ο Κώστας Ιντζεγιάν απάντησε: «Κάπου εκεί στο 2009 - 2010 υπήρχε κάτι που το λέγαμε κρίση».