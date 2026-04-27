Προφανώς όλο το Σαββατοκύριακο η εικόνα που έπαιξε από την κυβέρνηση ήταν αυτή της άφιξης του Μακρόν, η ενίσχυση των ελληνογαλλικών σχέσεων και γενικώς η αίσθηση ότι Ελλάδα και Γαλλία πορεύονται μαζί. Αυτό όμως δεν αλλάζει τη δυσχερή δημοσκοπική θέση της Ν.Δ., όπως μου εξήγησαν οι δημοσκόποι με τους οποίους συζήτησα αυτές τις μέρες. Εκτιμούν ότι η κυβέρνηση, λόγω της φθοράς του χρόνου και των σκανδαλωδών υποθέσεων, είναι ίσως στο χειρότερο της σημείο και ενδεχομένως να φτάνει σε ένα σημείο που ό,τι και να λέει δεν περνάει στον κόσμο.

Μετρήσεις με υπομονή

Οι δημοσκόποι πάντως δεν βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα, καθώς η μεταπασχαλινή περίοδος είναι γεμάτη από ειδήσεις διαφορετικής φύσεως και διαφορετικής φόρτισης. Γι’ αυτό περιμένουν να μετρήσουν και το αποτύπωμα των οικονομικών μέτρων αλλά και την εικόνα του Μητσοτάκη με τον Μακρόν, προκειμένου να καταλήξουν σε ένα ασφαλές συμπέρασμα για το πραγματικό εύρος των απωλειών της Ν.Δ. σε σχέση με τον Μάρτιο.

Οι μετακινήσεις στο ΠΑΣΟΚ

Μιας και είμαι στα των δημοσκοπήσεων να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τις καλύτερες επιδόσεις που καταγράφει τις τελευταίες εβδομάδες. Και μάλιστα αυτό που παρατηρούν οι δημοσκόποι προοδευτικά είναι ότι αρχίζει να έχει εισροές από τη μεριά της Ν.Δ. Όχι πολύ μεγάλες, αλλά πλέον φαίνονται, στη λογική των συγκοινωνούντων δοχείων. Προφανώς κεντρογενείς ψηφοφόροι που είναι ενοχλημένοι από τη θεσμική εικόνα, αρχίζουν και λοξοκοιτούν προς τη μεριά της Χαριλάου Τρικούπη. Οπότε το στοίχημα τώρα για το ΠΑΣΟΚ είναι αν μπορεί να ενισχύσει τις εισροές και να κρατήσει αυτούς που ήδη πήρε.

Ο Βαρδακαστάνης και το μαντείο των Δελφών

Φίλος δημοσιογράφος συνέφαγε την Παρασκευή με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στο φόρουμ των Δελφών. Ρωτήθηκε εκεί για τις προβλέψεις του αναφορικά με την επιλογή γραμματέα της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο φίλος τους απάντησε αμέσως «Γιάννης Βαρδακαστάνης». Οι συνδαιτημόνες του αναρωτήθηκαν σκωπτικά εάν είχε προηγουμένως περάσει από το μαντείο των Δελφών και ο συνάδελφος τους απάντησε ξερά πως «όχι, απλά έχω μάθει να διαβάζω τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ». Οι βουλευτές λοιπόν έτριβαν τα μάτια τους την Κυριακή, όταν άκουσαν την επιλογή Ανδρουλάκη – και βέβαια αναγνώρισαν την καθαρή σκέψη του φίλου δημοσιογράφου και συνδαιτημόνα τους. Συμπέρασμα: καλές οι πηγές αλλά και οι δημοσιογράφοι μερικές φορές ξέρουν καλύτερα.

Στον Γιάννη Βαρδακαστάνη ο Ανδρουλάκης βρήκε τον ιδανικό Γραμματέα για το ΠΑΣΟΚ. Και γιατί όχι άλλωστε; Ο κ. Βαρδακαστάνης έχει μια πολυετή πορεία στο κόμμα, κυρίως όμως είναι γνωστός για τους αγώνες του στο αναπηρικό κίνημα ως πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ αλλά και του European Disability Forum.

Η επιλογή ενός έμπειρου στελέχους με εξαιρετικές οργανωτικές ικανότητες αλλά και με εμπειρία σε πρωτοβουλίες κινηματικού χαρακτήρα, θα ενισχύσει τη νέα δυναμική που παρουσιάζει το ΠΑΣΟΚ την τελευταία περίοδο.

Τι είπαν οι υπουργοί για τον χρόνο των εκλογών;

Από το Φόρουμ των Δελφών πέρασε σχεδόν όλο το υπουργικό Συμβούλιο. Είχα την ευκαιρία να εισπράξω κλίμα αναφορικά με το πότε βλέπουν οι ίδιοι τις εκλογές. Οι πληροφορίες μου συγκλίνουν στα εξής: θεωρούν πως ο Μητσοτάκης θα παλέψει για το κλείσιμο της τετραετίας και εκλογές τον Μάρτιο, η πλειοψηφία τους όμως θεωρεί εξίσου πιθανό σενάριο να στηθούν κάλπες τον Οκτώβρη και να έχουν προκηρυχθεί τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Τώρα δεν ξέρω εάν όλο αυτό ενέχει και ένα στοιχείο προσωπικής στρατηγικής, όμως διακρίνω αρκετούς που θέλουν να τελειώνουν με την αβεβαιότητα.

Θα τα πει χοντρά

Στην κυβέρνηση τώρα μπορεί η μάχη με τους βουλευτές να πήρε χρονική μετάθεση και η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ να συνεδριάζει στις 7 Μαΐου, δεν έχει υποχωρήσει όμως ο εκνευρισμός του Μητσοτάκη με όσους στοχοποιούν τον Σκέρτσο, αντιλαμβανόμενος ότι στην πραγματικότητα θέλουν να στοχοποιήσουν αυτόν. Ή τουλάχιστον κάπως έτσι το εκλαμβάνει. Γι’ αυτό και μου λένε ότι πριν τα πουν χοντρά οι βουλευτές στη συνεδρίαση της μεθεπόμενης Πέμπτης, θα τους τα πει αυτός πιο χοντρά στην εισαγωγή.