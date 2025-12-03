Ο Ξαρχάκος παίρνει θέση για την περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη: «Αγνόησαν προκλητικά τη βούληση του γιού του Χατζιδάκι»

Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει γύρω από την περιοδεία - αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, με ερμηνευτές τη Νατάσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη.

Υπενθυμίζεται ότι, νομικά εναντίον της περιοδείας κινείται ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι ενώ μόλις εχθές έγινε γνωστό ακυρώθηκε η συνέντευξη τύπου για την περιδεία, μια μέρα πριν τη διεξαγωγή της.

Επί του θέματος, μέσα από ανάρτηση στο Facebook, τοποθετήθηκε ο μεγάλος συνθέτης Σταύρος Ξαρχάκος, ο οποίος όπως φαίνεται υποστηρίζει ότι δεν θα έπρεπε να προχωρήσει η περιοδεία μετά το «όχι» του Γιώργου Θεοφανόπουλου Χατζιδάκι.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση αναφέρει: «Δυστυχώς ενίοτε το αυτονόητο δεν είναι δεδομένο.

Θεωρώ πως από τη στιγμή που ζητήθηκε η άδεια από τον Γιώργο Χατζιδάκι και αυτή δε δόθηκε, εκεί θα έπρεπε και να είχε λήξει το θέμα.

Θα μπορούσαν οι παραγωγοί να προχωρήσουν διαφορετικά τις συναυλίες τους και όχι να αγνοήσουν προκλητικά τη βούληση του γιου και νόμιμου κληρονόμου του ενός εκ των δυο δημιουργών.

Ακριβώς διότι είναι θέμα ηθικής , ’’ηθικό δικαίωμα’’ λέγεται (αν καταλαβαίνουμε τί θα πει αυτό), ο κάθε δημιουργός ή ο επιλεγμένος από τον δημιουργό κληρονόμος του να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνείται το εκάστοτε έργο.

Και ουδεμία εξήγηση οφείλει ο διαχειριστής του έργου. Κανονικά η συζήτηση τελειώνει εδώ, είναι δικαιώματα που ορίζει ο νόμος, είναι δικαιώματα για τα οποία έχουν κάποιοι αγωνιστεί.

Όλα τα υπόλοιπα, όπως π.χ αν είναι κατάλληλοι οι ερμηνευτές, αν είναι οι χώροι ωραίοι και μεγαλειώδεις ή όχι, αν ζούσε ο Μάνος Χατζιδάκις τί θα έκανε, δεν έχουν καμία θέση στο θέμα, είναι απλώς κουτσομπολιό.

Δεν χωράει καμία παραχώρηση σχετικά με ένα δικαίωμα που είναι διεθνής κατάκτηση και αναγνώριση από τον 19ο αιώνα, με βάση τη διεθνή σύμβαση της Βέρνης», δήλωσε.