Οδυσσέας Ιωάννου: Η λέξη που βάζει συνέχεια στα τραγούδια του - «Μου αρέσει ο ήχος της»

Οι στίχοι του Οδυσσέα Ιωάννου έχουν τραγουδηθεί από όλους μας, αφού ο στιχουργός βρίσκεται πίσω από μεγάλες επιτυχίες. Ο ίδιος παραδέχτηκε σε συνέντευξή του ότι η στιχουργική δεν είναι αποτέλεσμα έμπνευσης, αλλά σκληρής δουλειάς πάνω από λευκά χαρτιά και παιδέματος με τις λέξεις που κάποιες φορές απογοητεύουν και άλλες ρέουν σαν νεράκι.

Μιλώντας στο «Στούντιο 4» ο Οδυσσέας Ιωάννου δεν έκρυψε πως έχει και αγαπημένη λέξη καθώς αγαπά τον ήχο της. Πρόκειται για τη λέξη «νερό».

«Δεν εμπνέομαι από ρυάκια και πουλάκια, λατρεύω τη θάλασσα, αλλά δεν εμπνέομαι από τη θάλασσα, θέλω να είμαι εγώ και εκείνη, να μην μεσολαβεί τίποτα ανάμεσά μας. Θεωρώ ότι η στιχουργική είναι δουλειά, είναι σκληρή εργασία πάνω από ένα άσπρο χαρτί και πρέπει να γεμίσει με κάτι που θα πρέπει να μπορώ να το υποστηρίξω και να το υπογράψω», ανέφερε αρχικά στη συνέντευξη στην ΕΡΤ.

Και συνέχισε: «Είναι βάσανο όταν κακοφορμίσει ένας στίχος και δεν "κουμπώνει" με τίποτα και εσύ παλεύεις με νύχια και με δόντια γιατι σου αρέσει το κομμάτι, να τον κουρδίσεις και δεν θα κουρδίζεται με τίποτα. Το αφήνεις στην άκρη και μετά από έναν μήνα το πιάνεις πάλι και λες πως η λύση ήταν μπροστά στα μάτια μου. Τρέχει νεράκι.

Όταν κάτι τρέχει νεράκι και αισθάνεσαι ελευθερία στο κείμενο, στον ήχο των λέξεων, γιατί το τραγούδι είναι προφορικός λόγος και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, το γράφουμε για έναν λόγο, να το μάθουν οι τραγουδιστές, άρα πρέπει να έχεις και τον ήχο».

Η λέξη που χρησιμοποιεί συνέχεια στα τραγούδια του

Μιλώντας γύρω από τη στιχουργική παραδέχτηκε: «Μου αρέσουν οι λέξεις που έχουν τα υγρά συμφωνα, "ρ" και "λ", μου αρέσει πολύ το "δ". Στα 250 τραγούδια μου, περίπου στα 60-65 υπάρχει η λέξη νερό εντελώς συνειδητά. Μου αρέσει ο ήχος της λέξης, μου αρέσει το νερό ως νερό. Όταν πίνω κάτι ζητάω πάντα παγάκια, τα θέλω για τον ήχο».