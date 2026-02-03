Οι 16χρονοι Τεκετζήδες που καθήλωσαν το Καλλιμάρμαρο μπήκαν στο στούντιο με τον Γιώργο Νταλάρα

O Αχιλλέας, ο Βασίλης, ο Γιάννης, ο Μάριος, ο Τζο και ο Χρήστος έξι συμμαθητές από το Μουσικό Λύκειο Αλίμου, δημιούργησαν τους «Τεκετζήδες», μία παρέα 16χρονων που τους ενώνει η αγάπη για το καλό ελληνικό τραγούδι και που τις ελεύθερες ώρες τους παίζουν ως «μουσικοί του δρόμου» σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Η γνωριμία τους με τον Γιώργο Νταλάρα υπήρξε καθοριστική, τους ανακαλύπτει μέσω φίλων και τους προσκαλεί να τραγουδήσουν παρέα στο Καλλιμάρμαρο στη μεγάλη συναυλία για τα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη. Έτσι οι Τεκετζήδες από τον πεζόδρομο της Ερμού βρίσκονται μπροστά σε 60.000 κόσμο να τραγουδάνε το «Βρέχει στη Φτωχογειτονιά» παρέα με τον Γιώργο Νταλάρα.

Την ώρα που ακούγεται η φράση «είσαι μικρός και δε χωράς τον αναστεναγμό μου» το στάδιο ξεσπάει σε χειροκροτήματα. Τις επόμενες ημέρες μιλάνε όλοι για τους 16χρονους Τεκετζήδες που τραγούδησαν με τον Γιώργο Νταλάρα.

Με αγωνία αλλά και μεγάλη χαρά μπαίνουν στο studio με τον Γιώργου Νταλάρα και ηχογραφούν παρέα το τραγούδι-σύμβολο «Βρέχει στη Φτωχογειτονιά» 65 χρόνια μετά την πρώτη του ηχογράφηση από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση. Μια κυκλοφορία από τη Minos EMI, A Universal Music Company.