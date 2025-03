Οι Gojira έρχονται να ξεσηκώσουν την Αθήνα και το Release Athens 2025

Μία από τις κορυφαίες μπάντες του σύγχρονου σκληρού ήχου σε ένα show που προβλέπεται ισοπεδωτικό, λίγο καιρό μετά την καταιγιστική εμφάνισή τους στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού η οποία δίκαια έστρεψε τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη πάνω τους! Μαζί τους, το μεγαλύτερο metal συγκρότημα της Ιταλίας, οι Lacuna Coil.

Στις 26 Ιουλίου 2024, οι Gojira έγραψαν ιστορία ως η πρώτη metal μπάντα που έπαιξε σε Ολυμπιακούς Αγώνες ερμηνεύοντας το «Ah, Ça Ira!», ένα παραδοσιακό τραγούδι συνδεδεμένο με τη Γαλλική Επανάσταση, πάνω σε ένα μοναδικά εντυπωσιακό σκηνικό. Ωστόσο, η θέση τους στην ελίτ του heavy metal είναι δεδομένη εδώ και πολλά χρόνια.

Αψηφώντας κάθε περιοριστική κατηγοριοποίηση, οι τέσσερις Γάλλοι κατόρθωσαν να διαμορφώσουν έναν απόλυτα δικό τους χαρακτηριστικό ήχο, heavy και ταυτόχρονα έντονα συναισθηματικό, γράφοντας σκοτεινούς και συντριπτικούς ύμνους, με τις ρίζες τους στο death metal, αλλά και με progressive / technical death metal / thrash / tribal στοιχεία. Παράλληλα, οι φιλοσοφημένοι και με περιβαλλοντολογική συνείδηση στίχοι του Joe Duplantier αποτελούν τον καθρέπτη της οικολογικής αντίληψης της μπάντας.

Η σύνθεσή τους παραμένει ίδια, από τον πρώτο δίσκο τους έως σήμερα, με τα αδέλφια Joe και Mario Duplantier και τους Christian Andreu και Jean-Michel Labadie, όπως άλλωστε και η εκτελεστική τους δεινότητα που τους έχει καταστήσει ως ένα από τα κορυφαία metal live acts στον κόσμο.

Οι δύο πρώτοι τους δίσκοι, «Terra Incognita» (2001) και «The Link» (2003), θεμελίωσαν τη φήμη τους στη γαλλική metal σκηνή, μαζί με τις δυναμικές live εμφανίσεις τους. Ο ογκόλιθος, «From Mars To Sirius» (2005), τους άλλαξε επίπεδο και το εξίσου καταιγιστικό, «The Way of All Flesh» (2008), τους οδήγησε στην πρώτη headline περιοδεία τους στις ΗΠΑ. Από εκεί και πέρα, οι Gojira εξελίχθηκαν στο… θηρίο που όλοι γνωρίζουμε!

Το «L'Enfant Sauvage» (2012) υπήρξε σφοδρό, άψογα εκτελεσμένο, απλά επικό! Το καθοριστικό, «Magma» (2016), ηχογραφημένο σε περίοδο πένθους για τα αδέλφια Duplantier, ήταν ένας θρίαμβος. Ένα αληθινό φαινόμενο του μοντέρνου groove metal.

Το εξαιρετικό «Fortitude» (2021), το πιο πρόσφατο studio album τους, αποτελεί το πιο επιτυχημένο της έως τώρα δισκογραφίας τους, τόσο την Ευρώπη όσο και τις ΗΠΑ. Ένας φωτεινός δίσκος, όπως λένε οι ίδιοι, που καλεί σε οικολογική αφύπνιση κόντρα σε όσα συμβαίνουν.

Η 19η Ιουλίου θα είναι μια ιστορική μέρα, γεμάτη μεγάλα τραγούδια όπως τα «Silvera», «Stranded», «The Gift of Guilt», «Amazonia», «Flying Whales», «L'enfant sauvage»,«The Axe» και ένα εκρηκτικό show-εμπειρία που κανείς δεν θέλει να χάσει!

