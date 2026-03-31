Οι KAPTEN παρουσιάζουν το “Dancing Tooth” live στο ΙΛΙΟΝ Plus

Η τελευταία έμπνευση του σχήματος αποτελεί μια σύνθεση-σύμβολο που πραγματεύεται την έννοια της αλλαγής και τον φόβο που τη συνοδεύει. Μέσα από ένα ηχητικό τοπίο που ισορροπεί ανάμεσα στη λυρικότητα και την ένταση, το Dancing Tooth λειτουργεί ως μια εσωτερική διαδρομή προς τον μετασχηματισμό και τη γνωριμία με το άγνωστο.



Οpening act

Ladele

Η Ladele, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ξεχωρίζει ως μια από τις πιο ισχυρές γυναικείες παρουσίες στο ελληνικό rap. Με αιχμηρά punchlines, top tier παραγωγές και συνεργασίες με Tsaki, Styl Mo, DJ Silence, κ.α, χτίζει σταθερά το όνομα της, αφήνοντας αποτύπωμα σε κάθε εμφάνισή της, από τις underground σκηνές μέχρι και την Εθνική Λυρική Σκηνή.



Get To Know Kapten

Οι Kapten, το οκταμελές συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, ξεχωρίζουν για τις εκρηκτικές τους ζωντανές εμφανίσεις και τον μοναδικό τους ήχο, που συνδυάζει afrobeat, hip-hop, rock και soul. Με ανδρικά και γυναικεία φωνητικά, δύο πνευστά, δύο drums, κιθάρα και μπάσο, καταφέρνουν να ενώσουν διαφορετικά μουσικά είδη σε ένα συνεκτικό αποτέλεσμα που συναρπάζει. Υπάρχει ένα αόρατο νήμα που ενώνει όλες τις επιρροές του και είναι αισθητό στη μουσική και τις συναυλίες τους.

Οι Kapten φιλοδοξούν να εμπνεύσουν μέσω των συνθέσεων και της σκηνικής τους παρουσίας, παρασύροντας το κοινό να χορέψει στο ρυθμό της μεταδοτικής τους ενέργειας.

Η μπάντα κυκλοφόρησε το debut album της “Dancing Tooth” τον Νοέμβριο του 2025 υπό την αιγίδα της Fine! Records και γιόρτασε με ένα διήμερο sold-out live στη Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς.

