Οι Kings of Leon έρχονται στην Ελλάδα

Το αγαπημένο σας μουσικό φεστιβάλ επιστρέφει το καλοκαίρι του 2025 και υποδέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους Kings of Leon! Το Σάββατο 5 Ιουλίου 2025, το Athens Olympic Complex θα φιλοξενήσει μία από τις μεγαλύτερες alternative rock μπάντες των τελευταίων 20 ετών.

Οι βραβευμένοι με Grammy και BRIT Awards Kings of Leon έρχονται επιτέλους στη χώρα μας, πραγματοποιώντας το πρώτο τους live στην Ελλάδα – ένα πολυαναμενόμενο γεγονός για χιλιάδες fans.

Με πλούσια συναυλιακή ιστορία και συμμετοχές ως headliners στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, όπως το Coachella, το Glastonbury, το Roskilde, το Reading & Leeds, αλλά και σε πολλές εκδόσεις του Lollapalooza σε Βερολίνο, Σάο Πάολο, Σικάγο και Σαντιάγο, οι Kings of Leon έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στη διεθνή μουσική σκηνή. Μόλις το περασμένο καλοκαίρι, το συγκρότημα έσπασε το ρεκόρ προσέλευσης στο Hyde Park του Λονδίνου, ξεπερνώντας τον Bruce Springsteen.

Από το ντεμπούτο τους το 2003, οι Caleb (κιθάρα/φωνητικά), Nathan (ντραμς), Jared (μπάσο) και Matthew Followill (κιθάρα) έχουν κυκλοφορήσει εννέα άλμπουμ: Youth & Young Manhood (2003), Aha Shake Heartbreak (2004), Because of the Times (2007), Only by the Night (2008), Come Around Sundown (2010), Mechanical Bull (2013), WALLS (2016), When You See Yourself (2021), Can We Please Have Fun (2024).

Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια άλμπουμ και 40 εκατομμύρια singles παγκοσμίως, καθώς και με διακρίσεις όπως 8 υποψηφιότητες και 3 βραβεία Grammy, 3 NME Awards, 2 BRIT Awards και 1 Juno Award, οι Kings of Leon έχουν κατακτήσει τη θέση τους στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Οι συναυλίες τους είναι μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε, με setlist που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες, αγαπημένα κομμάτια των fans και δυνατές εκπλήξεις από όλη τη δισκογραφία τους. Η The Guardian τους πρόσφατα χαρακτήρισε «ένα συγκρότημα ανανεωμένο, με το σπάνιο ταλέντο να γεμίζει στάδια με rock μουσική που παραμένει αφοπλιστικά αυθεντική», ενώ η εμφάνισή τους στο L.A. Forum άφησε το κοινό άφωνο, επιβεβαιώνοντας πως «παραμένουν μια από τις πιο ηλεκτρισμένες live μπάντες των τελευταίων δύο δεκαετιών».

Το AthensRocks θα σφραγίσει για ακόμα μια φορά τη φεστιβαλική μας σεζόν, φιλοξενώντας το πολυαναμενόμενο live ντεμπούτο των Kings of Leon στην Ελλάδα. Μην το χάσετε!

Πληροφορίες εισιτηρίων:

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε! Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από την ticketmaster.gr