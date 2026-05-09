Οι Metallica έγραψαν ιστορία στο ΟΑΚΑ: Από το Creeping Death στο συρτάκι του Ζορμπά και τις Τρύπες

Το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών μετατράπηκε σε έναν τεράστιο ναό της metal μουσικής. Οι Metallica επέστρεψαν στην Ελλάδα και χάρισαν μια συναυλία που θα μείνει ανεξίτηλη στις καρδιές περισσότερων από 80.000 θεατών.

Από τη στιγμή που ακούστηκε το εμβληματικό «The Ecstasy of Gold» του Ennio Morricone, το κοινό κατάλαβε πως επρόκειτο να ζήσει κάτι μοναδικό. Με το «Creeping Death» να ανοίγει εκρηκτικά τη βραδιά, οι Metallica παρέσυραν το ΟΑΚΑ σε ένα ξέσπασμα ενέργειας, πάθους και συγκίνησης.

Συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ | Εurokinissi

Ο James Hetfield, εμφανώς συγκινημένος από την αποθέωση του ελληνικού κοινού, ευχαρίστησε την Αθήνα και εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον ελληνικό πολιτισμό. Μαζί με τους Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo, παρέδωσαν ένα show αντάξιο του θρύλου τους.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν όταν το συγκρότημα απέδωσε το συρτάκι του Zorba the Greek, καθώς και ένα μουσικό απόσπασμα από τις Τρύπες, προκαλώντας ενθουσιασμό και συγκίνηση. Ακόμη πιο συγκλονιστική ήταν η αφιέρωση του James Hetfield στον μικρό Σπύρο, ένα παιδί από την Ελλάδα που δίνει τη δική του γενναία μάχη με τον καρκίνο. Εκείνη τη στιγμή, το στάδιο πλημμύρισε από παρατεταμένα χειροκροτήματα και βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα.

Όταν ακούστηκαν τα «Nothing Else Matters», «One» και «Seek & Destroy», το ΟΑΚΑ σείστηκε κυριολεκτικά. Χιλιάδες φωνές ενώθηκαν σε μία, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα απόλυτης αποθέωσης και συλλογικής συγκίνησης.

Δεν ήταν απλώς μια συναυλία. Ήταν μια ιστορική βραδιά, μια γιορτή της μουσικής και της ανθρώπινης σύνδεσης. Οι Metallica δεν έδωσαν μόνο ένα live· έγραψαν άλλη μία χρυσή σελίδα στη μακρόχρονη σχέση τους με την Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους μια εμπειρία που όσοι βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ θα θυμούνται για πάντα.