Η Αθήνα παραδίδεται στους Metallica: Σείεται το κατάμεστο ΟΑΚΑ - Με το creeping death ξεκίνησε η ιστορική συναυλία

Οι Metallica ανέβηκαν το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026 στη σκηνή του ΟΑΚΑ, δίνοντας το έναυσμα για τη μεγάλη συναυλία τους στην Αθήνα με το εμβληματικό «Creeping Death», μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές που είχαν γεμίσει ασφυκτικά το Ολυμπιακό Στάδιο. Η εμφάνιση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη στάση της ευρωπαϊκής περιοδείας «M72» για το 2026, με την Ελλάδα να υποδέχεται πρώτη το αμερικανικό συγκρότημα μετά από 16 χρόνια απουσίας.

Οι James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo επέλεξαν το κομμάτι από το άλμπουμ «Ride the Lightning» του 1984 ως ιδανικό ξεκίνημα της βραδιάς. Το «Creeping Death», εμπνευσμένο από τη βιβλική αφήγηση της δέκατης πληγής της Αιγύπτου και γραμμένο μέσα από την οπτική του Αγγέλου του Θανάτου, παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της μπάντας και από τα πιο συχνά παιγμένα στις ζωντανές εμφανίσεις της.

Η εμπειρία στο ΟΑΚΑ αναβαθμίζεται φέτος με την εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών της περιοδείας M72, που τοποθετείται στο κέντρο του γηπέδου και προσφέρει ορατότητα από κάθε σημείο, μετατρέποντας τη συναυλία σε μια καθηλωτική εμπειρία. Οι πύλες άνοιξαν στις 16:00, με ουρές εκατοντάδων μέτρων να έχουν ήδη σχηματιστεί από νωρίς, ενώ το κοινό εμφανίστηκε ντυμένο με μπλούζες και σύμβολα του συγκροτήματος.

Το πρόγραμμα της βραδιάς άνοιξαν στις 18:00 οι Knocked Loose, ενώ στις 19:00 τη σκυτάλη πήραν οι Gojira ως special guests. Οι Metallica ακολούθησαν στις 20:30, ξεκινώντας επίσημα ένα live που είχε ήδη χαρακτηριστεί ως ιστορικό για τα ελληνικά μουσικά δεδομένα.

Νωρίτερα, το συγκρότημα είχε απευθύνει μήνυμα προς το ελληνικό κοινό μέσα από τα social media, δημιουργώντας ατμόσφαιρα προσμονής για τη βραδιά. Στο setlist, πέρα από το εναρκτήριο «Creeping Death», αναμένονται και μερικά από τα πιο γνωστά κομμάτια της καριέρας τους, όπως «Nothing Else Matters», «Master of Puppets», «One» και «Enter Sandman», σε μια συναυλία που ήδη καταγράφεται ως σημείο αναφοράς για την Αθήνα.